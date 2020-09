Swetlana Alexijewitsch verlässt Belarus

Die politisch engagierte Literaturnobelpreisträgerin Swetlana Alexijewitsch hat nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur ihre Heimat Belarus verlassen. Die 72-Jährige verließ demnach aus Sorge um ihre Sicherheit mit einer Maschine der Fluggesellschaft Belavia das Land in Richtung Berlin.

Die belarussische Oppositionsführerin hatte in einer Dringlichkeitsdebatte im UN-Menschenrechtsrat in Genf am 18. September gegen den massiven Widerstand Russlands und anderer Länder auf internationaler Bühne die Gewalt in ihrer Heimat angeprangert. In einem Video erklärte sie, dass das Ausmaß der Brutalität, die das «Regime» in Belarus (Weißrussland) unter Staatschef Alexander Lukaschenko anwende, beispiellos sei und ein gegen internationales Recht verstoße.

Tausende Festnahmen und Berichte von Folter

Diplomaten aus Russland, Belarus, Venezuela und China versuchten in der Sitzung zur Lage der Ex-Sowjetrepublik, die Vorführung des Videos zu verhindern. Tichanowskajas Botschaft wurde trotzdem gezeigt.

UN-Experten erklärten zudem, dass Tausende Demonstranten festgenommen worden seien und es Hunderte Berichte über Folter gebe. Es sei entscheidend für die Zukunft des Landes, diese Spirale wachsender Unterdrückung und Gewalt zu beenden, sagte die stellvertretende UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, Nada Al-Nashif, Mitte September in Genf. «Die Zivilgesellschaft ist ein wertvoller Partner und keine Bedrohung.» Der Botschafter von Belarus hatte die Vorwürfe zurückgewiesen.

(L'essentiel/dpa)