Briten streamen für Trump «American Idiot»

Wenn US-Präsident Donald Trump am Donnerstag in London eintrifft, um tags darauf Premierministerin Theresa May und Königin Elizabeth II. zu treffen, muss er mit Protesten verschiedenster Art rechnen.

Etwa in der Form des 14 Jahre alten Rock-Songs «American Idiot» der US-Punk-Rock-Band Green Day. Ursprünglich für den damaligen US-Präsidenten George W. Bush geschrieben, stürmte der Song 2004 die Charts. Pünktlich zu Trumps Staatsbesuch will eine britische Kampagne den Song wieder in die Single-Charts treiben und zur Nummer eins machen.

Der Aufruf, sich den Track herunterzuladen oder zu streamen, scheint zu funktionieren. Bei Amazon steht «American Idol» bereits an erster Stelle der Bestseller-Liste und immerhin schon an 18. Stelle der britischen Single-Hitparade, wie die Official Charts Company in Großbritannien mitteilte.

We've crept up into the iTunes Top 10 (AND another version at #17 too!) and still at #1 on Amazon! Keep sharing to others what we are all doing! #MAIGA pic.twitter.com/4wuuElNwrC— American Idiot For UK No.1 When Trump Visits (@TrumpIdiotNo1) 7. Juli 2018

Den Green-Day-Song an die Chart-Spitze zu heben, ist nicht die einzige Aktion von Aktivisten. Aus Protest gegen den US-Präsidenten soll am Freitag ein riesiger Ballon in Form eines Babys mit dem Gesicht von Trump über der britischen Hauptstadt schweben. Weiter werden in London etwa 50.000 Menschen zu einer Anti-Trump-Demonstration erwartet.

