Das Wichtigste in Kürze:

• Die Taliban haben in Afghanistan am Sonntagabend den Präsidentenpalast eingenommen und die Macht im Land übernommen.

• Die US-Soldaten sollen am Flughafen Kabul den Rückzug von Diplomaten und afghanischen Ortskräften zu sichern.

• Zahlreiche Afghanen versuchen über den Flughafen das Land aus Angst vor den Taliban zu verlassen.

Newsticker:

Montag, 16. August 2021

17.35 Uhr – Maas zu Afghanistan: «Wir haben die Lage falsch eingeschätzt»

Nach der faktischen Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban in Afghanistan hat Bundesaußenminister Heiko Maas Fehler eingeräumt. «Es gibt auch nichts zu beschönigen: Wir alle - die Bundesregierung, die Nachrichtendienste, die internationale Gemeinschaft - wir haben die Lage falsch eingeschätzt», räumte er am Montag ein.

17.30 Uhr – Präsident soll mit haufenweise Geld abgereist sein

Der afghanische Präsident Ashraf Ghani soll Kabul am Sonntag in einem Hubschrauber voll mit Geld verlassen haben. Dies berichtet Bild. So sollen Helfer des Präsidenten dabei beobachtet worden sein, wie sie versuchten Geld in den Hubschrauber zu «stopfen», schreibt die Zeitung. Weil nicht alles reingepasst habe, mussten einige der Scheine vor Ort gelassen werden.

Ghani hatte nach seiner Abreise per Facebook erklärt, dass er weiteres Blutvergießen in seinem Land habe verhindern wollen.

16.50 Uhr – Biden-Ansprache um 21.45 Uhr

US-Präsident Joe Biden will sich am Montag gegen 21.45 Uhr MESZ zur Lage in Afghanistan äußern. Das erklärte die US-Regierung. Biden verlässt daher früher als geplant Camp David, wo er ein langes Wochenende verbringen wollte, und kehrt ins Weiße Haus zurück. Zuvor war Kritik an Bidens Schweigen seit der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan laut geworden.

Noch am Montagmorgen (Ortszeit) hatte Bidens nationaler Sicherheitsberater Jake Sullivan in mehreren Interviews nur erklärt, der Präsident werde sich «bald» zur Lage in Afghanistan äußern.

16.20 Uhr – US-Soldaten töten zwei Männer

US-Soldaten haben auf dem Flughafen von Kabul am Montag zwei bewaffnete Männer getötet. Inmitten von tausenden Menschen, die sich dort friedlich aufhielten, hätten zwei Männer ihre Waffen «auf bedrohliche Weise geschwungen», sagte ein Vertreter des Pentagon. Nach der Machtübernahme der Taliban versuchen tausende Menschen, das Land zu verlassen.

16.01 Uhr – Evakuierungsflüge aus Kabul gestoppt

Der Blick berichtet, dass zurzeit keine Evakuierungsflüge mehr vom Flughafen in Kabul abheben. Grund seien die vielen Menschen, die sich auf den Rollfeldern des Flughafens befänden.

15.01 Uhr – Afghanisches Militärflugzeug in Usbekistan abgeschossen

Ein afghanisches Kampfflugzeug ist im Süden des Nachbarlandes Usbekistan in Zentralasien abgeschossen worden. Es sei beim illegalen Grenzübertritt von einem Luftverteidigungssystem getroffen worden, teilte das Verteidigungsministerium am Montag in der Hauptstadt Taschkent usbekischen Medien zufolge mit.

Zu dem Vorfall war es demnach am Sonntagabend nach der Einnahme der afghanischen Hauptstadt Kabul durch die militant-islamistischen Taliban gekommen. Usbekische Medien veröffentlichten Fotos von einer am Boden liegenden Maschine, die beschädigt war.

Das usbekische Nachrichtenportal «Gazeta.uz» berichtete, die Maschine sei in der Provinz Surchandarja abgestürzt. Die zwei Piloten hätten sich mit einem Fallschirm retten können. Sie seien in ein Krankenhaus gebracht worden. Unklar war, ob die Piloten vor den Taliban fliehen wollten oder weshalb das Flugzeug über Usbekistan flog.

#BREAKING: Last night, before the fall of #Kabul, commander of #Afghanistan Air Force ordered the strike squadron to fly 16 A-29B Super Tucanos to #Uzbekistan & #Tajikistan to prevent their capture by #Taliban. One of them crashed in #Uzbekistan. Two pilots ejected & survived. pic.twitter.com/WjLcl5w7In — Babak Taghvaee - Μπάπακ Τακβαίε - بابک تقوایی (@BabakTaghvaee) August 16, 2021

14.01 Uhr – London schließt neuen Militäreinsatz aus

Der frühere britische Nato-Generalsekretär George Robertson hat trotz Entsendung von Truppen einen neuen Militäreinsatz mit britischer Beteiligung in Afghanistan abgelehnt. «Wir können dort nicht militärisch reingehen – das ist vorbei, das ist beendet», sagte Robertson am Montag dem Sender BBC. Dennoch entsandte London etwa 600 Elitesoldaten nach Kabul, um die Evakuation der rund 4000 im Land verbliebenen britischen Staatsbürger und Staatsbürgerinnen abzusichern.

Der Abzug der Truppen aus dem Bürgerkriegsland sei «viel zu schnell» gewesen, fügte der britische Labour-Politiker hinzu. Hätte man sich stärker an der Lage vor Ort orientiert und die Kräfte Schritt für Schritt abgezogen, «hätte diese Katastrophe vielleicht verhindert werden können».

13.07 Uhr – EU-Außenminister beraten bei Sonderkonferenz

Die Außenminister der EU-Länder kommen angesichts der faktischen Machtübernahme der Taliban in Afghanistan am Dienstagnachmittag zu einer außerordentlichen Videokonferenz zusammen. Das kündigte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Montag auf Twitter an. Die Ministerinnen und Minister sollen demnach eine erste Bewertung der Lage vornehmen. «Afghanistan steht an einem Scheideweg», schrieb Borrell zudem. Die Sicherheit und das Wohlergehen der Afghaninnen und Afghanen sowie die internationale Sicherheit stünden auf dem Spiel.

Afghanistan stands at a crossroad. Security and wellbeing of its citizens, as well as international security are at play. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 16, 2021

12.30 Uhr – Fünf Tote am Flughafen Kabul

Wie das «Wall Street Journal» vermeldet, sind außerhalb des Passagierterminals des Flughafens Kabul mindestens fünf Menschen durch Schüsse getötet worden. Offenbar liefern sich derzeit US-Soldaten und Taliban schwere Feuergefechte.

10.17 Uhr – Medien nur sehr eingeschränkt in Betrieb

Afghanische Medien und Fernsehsender arbeiten seit der Übernahme der Hauptstadt Kabul durch die militant-islamistischen Taliban nur noch sehr eingeschränkt. Die beliebten Fernsehkanäle ToloNews oder Ariana etwa senden nicht mehr live. Am Sonntag bereits zeigten sie praktisch nur Wiederholungen.

Reine Musik-Kanäle sind momentan in Kabul Bewohnern der Stadt zufolge nicht mehr zu empfangen. Auch Programme mit Frauen werden nur eingeschränkt gezeigt. Türkische Serien, die bereits vor der Taliban-Übernahme von konservativen Afghanen als nicht mit afghanischen Werten übereinstimmend kritisiert wurden, seien auch aus den Programmen genommen worden.

9.21 Uhr –Wut auf Ghani in sozialen Medien

Nach der Übernahme Kabuls durch die militant-islamistischen Taliban drücken viele Afghanen in sozialen Medien große Wut über den geflüchteten Präsidenten Aschraf Ghani aus. Er habe Afghanistan zerstört, durch ihn seien Tausende Kinder nun vaterlos, er habe dem Land jegliche Sicherheit genommen und schließlich dem Feind übergeben, schrieb die Sängerin Sedika Madadgar auf Facebook. Er werde als das «schmutzigste Tier» in die Geschichte des Landes eingehen.

Eine junge Frau schrieb auf Facebook, dass wegen Ghani nun ihre Familie Bücher und Musikinstrumente verbrennen müsse, mit denen auch so viele Kindheitserinnerungen verbunden seien. Wieder andere teilten Bilder von Ghani und versahen diese lediglich mit Schimpfwörtern. (dpa)

8.14 Uhr – Flüge in Kabul gestrichen

Die afghanische Regierung hat die Streichung kommerzieller Flüge vom Flughafen Kabul angekündigt, wie die Flughafenbehörde der Hauptstadt am Montag mitteilt. Derzeit versuchen Tausende von Afghanen, aus dem Land zu fliehen, in dem seit der Machtübernahme durch die Taliban totales Chaos herrscht.

«Es wird keine kommerziellen Flüge vom Hamid Karzai Airport geben, um Plünderungen zu verhindern. Bitte eilen Sie nicht zum Flughafen», hieß es in einer Mitteilung an die Presse. (afp)

8.10 Uhr – Warnschüsse abgegeben

US-Soldaten haben am Flughafen von Kabul Schüsse in die Luft abgegeben, um eine riesige Menschenmenge auf dem Rollfeld unter Kontrolle zu bringen. «Ich habe sehr viel Angst. Sie feuern viele Schüsse in die Luft», sagte ein Zeuge der Nachrichtenagentur AFP am Montag. Nach der Einnahme von Kabul durch die radikalislamischen Taliban haben sich Tausende Afghanen in der Hoffnung auf eine Möglichkeit zur Flucht am Flughafen versammelt.

Auch die USA, Deutschland und weitere westliche Staaten haben Staatsbürger und Botschaftspersonal an den Flughafen gebracht, um sie von dort auszufliegen. 67 Länder, darunter auch Deutschland, forderten die Taliban in einer Erklärung auf, alle ausreisewilligen Afghanen und Ausländer ausreisen zu lassen.

Bundeswehr unterwegs

Am Montagmorgen teilte das Verteidigungsministerium mit, dass ein erstes A400M-Transportflugzeug der Bundeswehr aus Wunstorf nach Kabul gestartet sei, um «die zu Schützenden aus Afghanistan in Sicherheit» zu bringen. «Fest steht: Es ist ein gefährlicher Einsatz für unsere Soldatinnen und Soldaten», erklärte das Ministerium beim Onlinedienst Twitter.

Um den Flughafen zu sichern sind Tausende US-Soldaten nach Kabul verlegt worden. Ihre Aufgabe ist laut US-Außenministerium die Flugsicherung und die Unterstützung der Evakuierungsaktionen. (AFP)

Aerial shot fired by U.S. military at Kabul airport to disperse the afghan civilians who want to flee the countrypic.twitter.com/yWGrGS8uZI — FJ Newman (@fj_newman) August 16, 2021

Die Evakuierung deutscher Staatsbürger aus der afghanischen Hauptstadt Kabul hat begonnen. In der Nacht zu Montag landeten nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur 40 Mitarbeiter der deutschen Botschaft mit einem US-Flugzeug in Doha im Golfemirat Katar. An Bord der Maschine waren auch vier Angehörige der Schweizer Vertretung in Afghanistan. (DPA)

5.59 Uhr – Ein neuer Tag beginnt

Es ist 7 Uhr in Kabul, die USA haben den Flughafen der afghanischen Hauptstadt gesichert. Die Menschen rennen mit Gepäck ins Terminal, in der Hoffnung, einen der letzten Plätze in einem der Flugzeuge zu ergattern, die Afghanistan verlassen. Der Journalist Jawad Sukhanyar hat ein Video vor dem Flughafen aufgenommen.

Another day begins in Kabul, a sea of people rushing into the Kabul airport terminal. #AFG pic.twitter.com/UekpGJ2MWd — Jawad Sukhanyar (@JawadSukhanyar) August 16, 2021

5.01 Uhr –USA sichern Kabuler Flughafen

Nach dem Einmarsch der Taliban in Kabul haben US-Soldaten nach Angaben der Regierung in Washington den Flughafen der afghanischen Hauptstadt und seine Umgebung gesichert. Die Evakuierung der US-Botschaft in Kabul sei nun abgeschlossen, erklärte der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, am Sonntag in Washington. Das gesamte Botschaftspersonal befinde sich nun auf dem Gelände des internationalen Hamid-Karsai-Flughafens, «dessen Umgebung vom US-Militär gesichert ist».

Das US-Außenministerium hatte zuvor mitgeteilt, die US-Regierung ergreife «eine Reihe von Maßnahmen», um den Flughafen der afghanischen Hauptstadt zu sichern und die «sichere Abreise» von Mitarbeitern der USA und verbündeter Staaten in Zivil- und Militärflugzeugen zu ermöglichen. (AFP)

3.37 Uhr – Evakuierung der US-Botschaft abgeschlossen

Die Evakuierung der US-Botschaft in Kabul ist nach Angaben des Außenministeriums abgeschlossen. Das gesamte Botschaftspersonal befinde sich auf dem Gelände des Flughafens von Kabul, dessen Umgebung vom US-Militär gesichert werde, erklärte das Ministerium am Sonntagabend. Von dort soll früheren Angaben nach ein Großteil des Personals ausgeflogen werden. Offen war, welche und wie viele Mitarbeiter noch in Kabul bleiben sollten.

Medienberichten zufolge war zuvor bereits die US-amerikanische Flagge auf dem Gelände eingeholt worden. Ende vergangener Woche hatte das Außenministerium betont, dass das Botschaftspersonal zwar auf ein Minimum reduziert werden sollte, es sich aber nicht um eine Evakuierung der Botschaft handele. Zunächst hiess es auch, dass der Standort der Botschaft in Kabul erhalten bleibe. Dies änderte sich dann im Laufe des Wochenendes. Die militant-islamistischen Taliban marschierten am Sonntag in die afghanische Hauptstadt Kabul ein. (DPA)

3.01 Uhr –Taliban sollen Afghanen und Ausländer ausreisen lassen

Die USA, Deutschland und 65 weitere Länder haben die Taliban aufgefordert, alle ausreisewilligen Afghanen und Ausländer aus Afghanistan ausreisen zu lassen. Die Vereinigten Staaten unterstützten die Forderung der internationalen Gemeinschaft, «dass Afghanen und internationalen Bürgern, die ausreisen wollen, erlaubt werden muss, das zu tun», schrieb US-Außenminister Antony Blinken im Onlinedienst Twitter. Sein Ministerium verbreitete unterdessen eine entsprechende Erklärung.

The United States joins the international community in affirming that Afghans and international citizens who wish to depart must be allowed to do so. Roads, airports, and border crossing must remain open, and calm must be maintained. https://t.co/lsNdsPETsW — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 16, 2021

(hoc/L'essentiel/DPA/AFP )