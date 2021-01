Alibaba-​​Gründer Jack Ma ist wieder aufgetaucht

Seit Ende Oktober hat die Öffentlichkeit nichts mehr von dem Alibaba-Gründer gehört. Auf seinem Twitter-Account war es bereits seit 10. Oktober still. Und in seiner eigenen Business-Show wurde Ma als Juror ersetzt. Jetzt ist der milliardenschwere Unternehmer aus China wieder aufgetaucht. Wie unter anderem das Wall Street Journal berichtet, meldete er sich per Videoschaltung bei einer Veranstaltung.

Ma sprach demnach im Video-Call zu mehr als 100 Lehrern die in ländlichen Gegenden arbeiten. «In den letzten Tagen habe ich mit Kollegen gelernt und viel nachgedacht», sagte Ma. Und, dass sie sich mehr denn je für die Bildung und für Wohltätigkeit einsetzen würden.

(L'essentiel/Denis Molnar)