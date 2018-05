Schummelt Kim mit seinen Schuhen?

Es wird ein historisches Treffen werden, denn noch nie trafen sich ein amtierender US-Präsident und ein Machthaber Nordkoreas. Der Austragungsort soll nun feststehen, berichten südkoreanische Medien: Mitte Juni sollen Donald Trump und Kim Jong-un in Singapur zusammenkommen, wie etwa die Zeitung «Chosun Ilbo» unter Berufung auf diplomatische Quellen berichtet.

Die konservative Zeitung hatte dieses Wochenende aber noch ganz anderes zu berichten. Als sich Kim mit seinem südkoreanischen Amtskollegen Moon Jae-in Ende April im Grenzgebiet zwischen Nord- und Südkorea traf, stellte sie sage und schreibe sieben Experten ein, die Fotos und Filmmaterial von Kim am Gipfel auswerteten.

Politische Äußerlichkeiten

So ein Aufwand um scheinbare Details mag befremden. Und doch: Da Kim, abgesehen von einer überraschenden Reise nach Peking im März, sein Land seit seiner Machtübernahme 2011 nie verlassen zu haben scheint, wird das meiste Material über ihn von den eigenen Staatsmedien geliefert. Und diese sind bemüht, den «geliebten Führer» stets im besten Licht darzustellen. Tatsächlich gibt es Hinweise, dass einige dieser Fotos mit Photoshop bearbeitet wurden, um Kim besser aussehen zu lassen, wie «Vice» schreibt.

Das jüngste Treffen bot nun die Gelegenheit, den Nordkoreaner aus eigener Sicht und sehr viel genauer zu betrachten. Die Südkoreaner erhoffen sich, durch die Analyse von Kims Auftreten wichtige Erkenntnisse über Kims Gesundheit zu gewinnen – und diese in die eigene Politik gegenüber Nordkorea einfließen zu lassen. «Sollte Kim ernsthaft krank sein, würde dies Fragen zu seiner Machtstellung und allfälligen Nachfolge aufwerfen», schreibt die «Washington Post».

Atemlosigkeit und Einlagen

Also analysierten die Experten auf «Chosun Ilbo»: Ein Lippenleser stellte fest, dass Kim und Moon bei ihrem Zwiegespräch auf einer Bank über Donald Trump und Abrüstung sprachen. Andere Experten stellten fest, dass er nach 200 Metern gehen schwer atmete, was am Rauchen oder an seiner Nervosität liegen könnte, dass er einen teuren Anzug trug, der seinen Bauch kaschierte. Und dass seine Handschrift (er schrieb in ein Gästebuch) auf einen emotionalen und ichbezogenen Menschen schließen lasse.

Intensiv beschäftigte man sich auch mit der Größe und dem Gewicht des Nordkoreaners. Erkenntnis: Kim-Jong-uns Bodymass-Index liegt bei 45 bei einer nun festgestellten Größe von 1,62 Metern und einem geschätzten Gewicht von 130 Kilo. Damit ist der Mann, dessen genaues Alter nicht bekannt ist, nicht nur schwer übergewichtig, sondern auch kleiner als zuvor angenommen (1,70 Meter).

Mit den Ohren scheint alles okay zu sein

Bereits Kims Vater, Kim Jong-il soll mit seinen 1,57 Metern Einlagen getragen haben, die ihn größer erscheinen ließen. Sein Sohnemann scheint ebenfalls nachzuhelfen. So bemerkten die südkoreanischen Analysten, dass die Schuhspitzen Kims um zehn Grad weiter nach oben gebogen waren als jene von Moon. Daraus schlossen sie, dass auch Kim Jong-un Einlagen trägt, die ihn größer (und schlanker) wirken lassen.

Selbst Kims Ohren wurden genaustens angeschaut. Dies, weil es zuvor Spekulationen gegeben hatte, dass sein linkes Ohr auf früheren Aufnahmen digital bearbeitet worden sein könnte. Zu welchem Zweck, fragte sich Südkorea, was wollte man da verbergen? Antworten blieben die von «Chosun Ilbo» angeheuerten Analysten jedoch schuldig. Mit Kims Ohren scheint alles in Ordnung zu sein.

(L'essentiel/gux)