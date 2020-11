«Ich glaube, Trump wird knapp gewinnen»

«Vor zwei Wochen war ich überzeugt, dass Joe Biden der nächste Präsident der Vereinigten Staaten sein würde», räumt Paul-Michael Schonenberg, CEO der Amerikanischen Handelskammer in Luxemburg, ein. Doch nach einer langen Wahlnacht, in der Republikaner und Demokraten vorerst alle im Jahr 2016 gewonnenen Staaten beibehalten haben, hat er seine Prognose angepasst: «Das Rennen ist sehr eng und die finalen Ergebnisse werden noch lange auf sich warten lassen. Aber soweit ich sehen kann, wird Donald Trump mit knappem Vorsprung gewinnen».

Schonenberg weist darauf hin, dass dies «eine Prognose und kein Wunsch» sei. «Die Umfragen spiegeln nicht die Realität an den Wahlurnen wider, und viele Trump-Wähler haben offenbar ihre Wahl-Absichten nicht verraten». Ihm zufolge stimmten Schwarze, Latinos und Frauen aus den Vorstädten nicht so massiv wie erwartet für Joe Biden. «Trump macht sich in Florida besser als erwartet, und ich glaube, er wird auch in Texas gewinnen», so Schonenberg.

Der CEO schließt einen Sieg für Joe Biden nicht aus, aber er wäre «viel weniger massiv als angekündigt». Es wird alles in den Swing States Pennsylvania, Wisconsin und Michigan entschieden werden, glaubt er. Ungeachtet des Ergebnisses erwartet der Amerikaner keine politischen Umwälzungen nach der Wahl. «Die Republikaner werden den Senat behalten. Wenn Trump gewinnt, wird es so weitergehen wie in den letzten vier Jahren. Wenn Biden gewinnt, wird sich das Land nicht viel ändern, weil er nicht in der Lage sein wird, linke Politik durchzusetzen».

(th/L'essentiel)