Türkei bombardiert syrische Truppen in Afrin

Nach der Entsendung syrischer Regierungskräfte in die von Kurden kontrollierte Region Afrin im Norden des Landes hat die Türkei das Gebiet nach syrischen Regierungsangaben bombardiert. Das meldete die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana am Dienstag.

Am Dienstag sind nach Angaben von Aktivisten syrische Regierungstruppen in die Kurden-Region Afrin in Nordsyrien eingerückt. Ein Konvoi mit hunderten regierungstreuen Kämpfern habe am Nachmittag die von den kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) kontrollierte Region erreicht, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit.

«Volkskräfte» in Afrin



Syrische Staatsmedien hatten am Montag berichtet, dass regierungstreue Einheiten sich dem Kampf gegen die türkische Armee anschließen wollten, die seit einem Monat gegen die YPG in Afrin vorgeht. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan telefonierte deshalb am Montagabend mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin und seinem iranischen Kollegen Hassan Rohani.

Nachdem die kurdische Regionalverwaltung zunächst abgelehnt hatte, Afrin wieder der Kontrolle der syrischen Regierung zu übergeben, rief sie später Damaskus um Hilfe. Ein Vertreter der Regionalverwaltung sagte am Dienstag, «Volkskräfte» seien in Afrin eingetroffen. Die Türkei hat gewarnt, dass auch die syrischen Regierungstruppen angegriffen würden, sollten sie der YPG zu Hilfe kommen.

(L'essentiel/afp/sda)