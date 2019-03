Klima-​​Greta nominiert für Friedensnobelpreis

Artikel per Mail weiterempfehlen

Klima – das ist ihr großes Thema. Greta Thunberg demonstriert seit August vergangenen Jahres für ihr Anliegen. Sie war unter anderem auch am WEF in Davos. Tausende Schüler sind ihrem Vorbild gefolgt. Jetzt soll die 16-Jährige den Friedensnobelpreis erhalten, wie «The Globe and Mail» schreibt.

«Ich fühle mich geehrt und bin sehr dankbar für diese Nomination», schrieb die Schwedin auf Twitter. Drei Politiker, die dem linken Flügel angehören, haben die Klimaaktivistin für den Preis vorgeschlagen.

Honoured and very grateful for this nomination ❤️ https://t.co/axO4CAFXcz— Greta Thunberg (@GretaThunberg) 14. März 2019

«Die Bewegung, die Greta in Bewegung gebracht hat, ist ein wichtiger Beitrag für den Frieden», begründen die Politiker ihre Nomination. In Schweden wurde die Schülerin bereits zur «Frau des Jahres» gewählt.

(L'essentiel/dmo)