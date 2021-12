«Eine großartige Nation mit einem großen Herz»

Die militant-islamistischen afghanischen Taliban haben das Ausland zur Freigabe gesperrter Gelder aufgerufen. Sanktionen gegen Afghanistan brächten keinem einen Vorteil, sagte Außenminister Amir Chan Muttaki im Interview der Nachrichtenagentur AP. Niemand könne ein Interesse an einem instabilen Afghanistan und einer schwachen Regierung haben. Die USA und andere Staaten sollten deshalb bis zu zehn Milliarden Dollar (rund 8,8 Milliarden Euro) freigeben, die nach dem Sturz der vom Westen unterstützten Regierung im August eingefroren worden sind.

Um diese zu erreichen, schmeichelt Muttaki in einem Interview mit der «Associated Press» dem amerikanischen Staat: «An die amerikanische Nation: Du bist eine großartige, weitläufige Nation und solltest genug Geduld und ein großes Herz haben, um eine Afghanistan-Politik basierend auf internationalen Regeln zu betreiben.»

«Frauen werden nicht mehr benachteiligt»

Muttaki räumte ein, dass die Taliban-Regierung die Bildungsmöglichkeiten für Mädchen und Frauen eingeschränkt und damit das Ausland empört habe. Die Taliban hätten sich jedoch seit ihrer letzten Regierungszeit von 1996 bis 2001 geändert. Mittlerweile könnten Mädchen in zehn der 34 Provinzen des Landes bis zur zwölften Klasse zur Schule gehen. Privatschulen und Universitäten könnten ungehindert arbeiten. 100 Prozent der Frauen, die zuvor im Gesundheitssektor tätig waren, arbeiteten wieder. «Dies zeigt, dass wir uns grundsätzlich für die Beteiligung von Frauen einsetzen», sagte er.

Die Taliban-Regierung hatte Mädchen von der siebten bis zur zwölften Klasse zunächst nicht mehr zum Unterricht zugelassen. Inzwischen erklärt sie, dass sie noch Zeit brauche, um für die Mädchen einen nach Geschlechtern getrennten Unterricht zu organisieren.

«Taliban wird den Terrorismus bekämpfen»

Muttaki wies Kritik aus den USA zurück, das Terrornetzwerk Al-Qaida gewinne in Afghanistan wieder an Boden. Solche Vorwürfe seien unbegründet, sagte er. Die Taliban hielten sich an ihre Zusage, Terrorismus zu bekämpfen und Terrorgruppen keinen Unterschlupf zu gewähren.

Ebenfalls in Afghanistan aktiv ist die Terrorgruppe Islamischer Staat. Deren lokaler Ableger hat besonders schiitische Moscheen, aber auch Fahrzeuge der Taliban angegriffen. Muttaki versicherte, die Taliban hätten mittlerweile die Oberhand gewonnen. Im vergangenen Monat habe es keine großen Terroranschläge mehr gegeben.

Partnerschaft im Kampf gegen den IS unwahrscheinlich

Eine Zusammenarbeit mit den USA im Kampf gegen den IS könne er sich zwar nicht vorstellen, sagte Muttaki. Er hoffe aber, dass Washington seine Einstellung gegenüber Afghanistan langsam ändern werde, wenn es erkenne, dass eine eigenständige Taliban-Regierung Vorteile für die USA bringe. Die Taliban sähen keine Streitpunkte mit den USA. Diese sollten gegenüber Afghanistan eine Politik verfolgen, die auf internationalen Regeln basiere.

Vorwürfe, die Taliban würden ihre Gegner verfolgen, wies Muttaki zurück. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hatte im November einen Bericht veröffentlicht, demzufolge die Taliban mehr als 100 ehemalige Polizei- und Geheimdienstbeamte in vier Provinzen kurzerhand getötet oder gewaltsam verschwinden lassen haben. Muttaki sagte dazu, die Taliban-Regierung habe eine Amnestie verkündet. Mitglieder der früheren Regierung lebten unbedroht in Kabul, auch wenn die meisten geflohen seien. Nach dem Sturz der Taliban durch die US-Invasion 2001 sei das anders gewesen. Damals seien Hunderte verschwunden oder getötet worden und Tausende in die Berge geflohen.



