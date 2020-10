Zahlte Trump in China mehr Steuern als in den USA?

Im aktuellen Wahlkampf geht US-Präsident Donald Trump gegen chinesische Unternehmen wie Tiktok vor. Doch als er 2016 als US-Präsident kandidierte, unterhielt er selbst Büros in China und kooperierte eng mit einem chinesischen Staatsunternehmen, wie die New York Times (NYT) schreibt.

Die Zeitung fand ein bisher unbekanntes Konto, das unter dem Firmennamen Trump International Hotels Management geführt wurde und deswegen nicht in öffentlich zugänglichen Auflistungen von Trumps persönlichen Vermögenswerten aufgetaucht war. Zwischen 2013 und 2015 zahlte das Unternehmen laut NYT mehr als 188.000 Dollar an Steuern in China und führte dort auch Lizenzverhandlungen. In den USA hatte Trump zwischen 2016 und 2017 lediglich jeweils 750 Dollar Einkommenssteuer auf Bundesebene gezahlt, wie die NYT zuvor berichtet hatte.

Anwalt: Büro in China ist nicht mehr aktiv

Das Konto sei eingerichtet worden, nachdem das Unternehmen in China ein Büro eröffnet habe, um «das Potenzial von Hotel-Deals in Asien zu erkunden», sagte der Anwalt der Trump Organization der NYT. Das Konto sei nie für andere Zwecke verwendet worden. Seit 2015 seien keine Verträge oder sonstige geschäftliche Aktivitäten der Trump-Gesellschaft in China mehr erfolgt.

Der NYT-Bericht kommt für Trump und sein Team zu einem ungünstigen Zeitpunkt – immerhin stellt der US-Präsident nicht nur seinen demokratischen Rivalen Joe Biden im Wahlkampf wegen seiner China-Politik an den Pranger. Auch gegen Bidens Sohn Hunter läuft eine Kampagne wegen dessen Geschäftstätigkeiten in China. Joe Biden hat im Gegensatz zum US-Präsidenten seine Steuererklärung veröffentlicht. Diese deutet auf keinerlei Geschäftsbeziehungen zu China hin.

NYT hat Unterlagen aus über 20 Jahren

Die NYT berichtet auch über Konten in Großbritannien und Irland, die über Unternehmen laufen, die Trumps Golfplätze in Schottland und Irland betreiben. Unklar sei, wie viel Geld durch die Auslandskonten geflossen sei.

Der New York Times liegen nach eigenen Angaben Steuererklärungen Trumps und Hunderter seiner Firmen aus mehr als zwei Jahrzehnten vor.

Im August hatte Trump noch erklärt, er wolle US-Unternehmen Steuergutschriften gewähren, um sie zur Verlegung ihrer Fabriken aus China zu ermutigen. Er drohte aber auch, dass er Firmen Regierungsaufträge entziehen werde, sollten sie ihre Geschäfte weiterhin nach China auslagern.

(L'essentiel/gux)