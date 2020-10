Mann errät Twitter-​​Passwort von Donald Trump

Laut Gevers lautete das Twitter-Passwort von US-Präsident Donald Trump «maga2020!», also die Abkürzung für «Make America Great Again 2020!», wie die niederländische Zeitung de Volkskrant berichtete.

Es ist wohl das mächtigste Twitter-Konto der Welt: Donald Trump hat auf Twitter mehr als 87 Millionen Follower. Er liegt damit in den Top Ten der reichweitenstärksten Menschen auf Twitter weltweit. Und genau über diesen Kurznachrichtendienst verbreitet der US-Präsident seine politische Agenda. Fast unglaublich, dass der amerikanische Geheimdienst dieses Leck nicht bemerkt hat: Der US-Präsident hatte laut Victor Gevers nicht einmal eine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Nicht auszudenken, wenn der Account tatsächlich in böswilliger Absicht gekapert worden wäre. So bleibt am Ende eine peinliche Panne für den US-Präsidenten mitten im Wahlkampf: Am 03. November ist die US-Präsidentschaftswahl. Trump liegt laut Umfragen deutlich hinter seinem Herausforderer Joe Biden.

(L'essentiel/tha)