Trump blamiert sich als Südkorea-​​Experte

Trump: “I know Seoul better than anybody. Do you know how many people in Seoul? 38 million people”Reality: “Seoul has 9.8 million people” pic.twitter.com/2rWwiuFQfU— Danny Ocean (@The_UnSilent_) March 30, 2020

Peinlicher Fehler von US-Präsident Donald Trump: Auf die Frage nach der Anzahl von Tests auf das Coronavirus in den USA und in Südkorea wies Trump eine Reporterin bei einer Pressekonferenz am Montagabend im Weißen Haus zurecht und lag dabei ziemlich daneben.

«Ich kenne Südkorea besser als jeder andere. (...) Wissen Sie, wie viele Menschen in Seoul sind? Wissen Sie, wie groß die Stadt Seoul ist? 38 Millionen Menschen. Das ist größer als alles, was wir haben.» So gut kennt Trump Südkorea dann allerdings doch nicht: Nach Angaben der südkoreanischen Regierung leben in der Hauptstadt Seoul 9,7 Millionen Menschen – im ganzen Land sind es knapp 52 Millionen.

I am approximately 1,000,000 per cent certain that Trump Googled "Seoul" specifically to make this observation and then confused Seoul's elevation for its population https://t.co/vXhllhMldj pic.twitter.com/QcUv8mYi4n— Ian Young (@ianjamesyoung70) March 30, 2020

Ian Young, Korrespondent der Zeitung South China Morning Post in Vancouver (Kanada), spottete auf Twitter, Trump habe vor der Pressekonferenz womöglich den Wikipedia-Eintrag über Seoul gegoogelt – und dann die Höhe über dem Meeresspiegel mit der Bevölkerungszahl verwechselt. Im englischen Wikipedia-Eintrag steht die Höhe von Seoul abgekürzt als «38 m» – also 38 Meter, im Englischen ist das kleine «m» aber auch gebräuchlich als Abkürzung für Millionen.

«Mehr Tests als alle anderen»

Bei der Frage der Reporterin ging es um die Aussage Trumps, wonach die USA inzwischen mehr als eine Million Menschen auf das Coronavirus getestet haben. «Wir haben bei weitem mehr Tests ausgeführt als jedes andere Land auf der Welt», sagte Trump.

Das stimmt in absoluten Zahlen, aber nicht gemessen an der Bevölkerungszahl. So hat etwa Südkorea pro Kopf mehr Menschen getestet, als es die USA haben. In den USA gibt es inzwischen rund 160.000 bestätigte Infektionen mit dem neuen Coronavirus – mehr als in jedem anderen Land der Welt. Rund 3000 Menschen starben.

How many people Trump thinks live in Seoul vs. how many actually live there pic.twitter.com/TQn300OFZq— The Daily Show (@TheDailyShow) March 30, 2020

(L'essentiel/chk/sda)