China schickt mehrere Millionen in den Lockdown

In China sind Millionen Menschen wegen Corona-Ausbrüchen wieder im Lockdown, etwa in Metropolen wie Peking und Nanjing. Die Behörden meldeten am Montag 55 neue, lokal übertragene Infektionen. Insgesamt sind mehr als 20 Städte in rund einem Dutzend Provinzen von den Infektionsherden betroffen. Auch in Wuhan, wo das Coronavirus Ende 2019 schon sehr früh auftrat, flackert es nun wieder auf. Der Infektionsherd geht laut der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua auf einen Bahnhof in Wuhan zurück. Infiziert seien sieben Wanderarbeiterinnen und Wanderarbeiter.

Peking verhängt Einreisesperre

Die Stadt Zhuzhou in der Provinz Hunan ordnete am Montag an, dass über 1,2 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner für drei Tage zu Hause bleiben müssen. Sie sollen sich in dieser Zeit testen oder impfen lassen, so die Behörden. In der beliebten Urlaubsregion Hainan gab es am Monat ebenfalls neue Fälle, wie auch in der von Überschwemmungen verwüsteten Provinz Henan. Insgesamt gab es in den vergangenen zwei Wochen mehr als 360 neue Corona-Fälle. Die Gesundheitsbehörden führen den Anstieg auf die Ausbreitung der hochansteckenden Delta-Variante zurück.

In Peking waren ganze Wohngebiete abgeriegelt und Millionen von Einwohnern ließen sich testen. Die Stadt verhängte zudem mitten in der Hauptreisezeit im Sommer ein Einreiseverbot für Touristen. Nur wer einen wichtigen Grund zur Einreise hat und einen Negativ-Test vorlegen kann, darf einreisen.

Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen in Hongkong

Die neuen Infektionsfälle gehen nach Einschätzung der chinesischen Gesundheitsbehörden auf einen Infektionsherd in der ostchinesischen Metropole Nanjing zurück, wo inzwischen Einschränkungen für Hunderttausende Menschen gelten. Dort infizierten sich vor knapp zwei Wochen neun Reinigungskräfte am internationalen Flughafen mit dem Coronavirus.

Die chinesische Regierung verfolgt eine sogenannte Null-COVID-Strategie: Treten in einer Stadt oder Provinz kleine Cluster auf, riegelt sie die betroffenen Gebiete ab und testet alle Einwohnerinnen und Einwohner auf das Virus. Die Hongkonger Regierung verhängte derweil eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen. Beamtinnen und Beamte, Lehrerinnen und Lehrer sowie Beschäftigte des Gesundheitswesens müssen sich gegen das Coronavirus impfen lassen – oder selbst für regelmäßige Tests bezahlen, wie Regierungschefin Carrie Lam ankündigte.

Impfverweigerer müssen Tests selber bezahlen

Trotz ausreichend verfügbaren Impfstoffen ist die Impfbereitschaft in der chinesischen Sonderverwaltungszone vergleichsweise gering. Sechs Monate nach Beginn der Impfungen sind bislang nur 36 Prozent der 7,5 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt mit zwei Dosen vollständig geimpft. 48 Prozent haben eine Dosis erhalten.

Regierungschefin Lam will die Impfquote nun erhöhen, indem sie Impfungen von Beamtinnen und Beamten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Gesundheits- und Pflegebereich sowie Lehrerinnen und Lehrern zur Pflicht macht. Impfverweigerer könne «eine verantwortungsvolle Regierung nicht tolerieren», sagte Lam. Wer sich nun weiterhin einer Impfung verweigert, muss sich zwei Mal wöchentlich testen lassen und die Tests aus eigener Tasche bezahlen.

