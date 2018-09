Jin-​​mi ist Nordkoreas Blumenmädchen für alles

Beim Empfang am Flughafen Pjöngjang zum Gipfel zwischen Nord- und Südkorea überreichten ein Junge und ein Mädchen dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in Blumen. Die Kinder begrüssten die Gäste zudem mit einem zackigen Gruß – offenbar nach Art der nordkoreanischen Pfadfinder.

Besonders das Mädchen zog die Aufmerksamkeit der südkoreanischen Medien auf sich. «Es ist keine Unbekannte», schreibt die Zeitung «Chosun Ilbo». «Die zwölfjährige Ri Jin-mi kennt das Rampenlicht, sie erschien im russischen Dokumentarfilm ‹Under the Sun› von Vitaly Mansky, der Teile der manipulierten Realität Nordkoreas offenlegte.»

Film sorgte für Verstimmung

Tatsächlich hatte der Film «Under the Sun» für Verstimmung zwischen Russland und Nordkorea gesorgt. Filmer Mansky hatte 2014 die Genehmigung erhalten, einen Dokumentarfilm in Nordkorea zu drehen. Die Darsteller des Films waren von der Regierung handverlesen worden. Der kleinen Jin-mi sollte dabei eine Hauptrolle zukommen: Der russische Regisseur durfte ihre Familie, ihre Schule und ihren Alltag während eines ganzes Jahres begleiten.

Doch statt das Leben des Mädchens in Nordkorea farbenfreudig und parteigetreu abzubilden, fing der Russe immer auch Momente ein, die verdeutlichten, wie stark der Staat seine Bürger kontrolliert und zensiert. Schließlich warf man den russischen Filmemacher aus dem Land, ohne aber an das Filmmaterial zu kommen.

«Tochter für Verschwörungsfilm missbraucht»

Obwohl Nordkorea sich bei der russischen Regierung bitterlich beklagte und forderte, sie möge intervenieren, das Material konfiszieren und den Regisseur bestrafen, zeigte dieser den Film schließlich am Black Nights Film Festival im estnischen Tallinn und am DOK Filmfestival in Leipzig 2015. Mehr noch: Er wurde zum großen Ärger Nordkoreas sogar in Südkorea ausgestrahlt.

Die Familie von Ri Jin-mi musste öffentlich Strafe tun und die Mutter versicherte landesweit: «Nicht in unseren wildesten Träumen haben wir daran gedacht, dass sie einen Verschwörungsfilm drehen und dafür meine Tochter missbrauchen.»

Der aktuelle Auftritt des Blumenmädchens beim Empfang in Pjöngjang blieb so nicht unbemerkt. Vielleicht, so spekuliert «Chosun Ilbo», wolle Pjöngjang damit zeigen, dass «dem Mädchen keinen Schaden zugefügt» worden sei.

Gipfel mit «wenig Substanz»

Der Gipfel zwischen Nord- und Südkorea, so bilanziert die größte südkoreanische Zeitung, habe zwar viele Ankündigungen mit sich gebracht, doch diese wiesen «wenig Substanz» auf.

So hatte der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un nach südkoreanischen Angaben zugesagt, seine wichtigste Atomanlage in Yongbyon zu schließen und internationale Inspekteure ins Land zu lassen.Unklar ist allerdings, wann und wie der Abbau genau passieren soll und was Kim im Gegenzug für sein Entgegenkommen erwartet.

Am Mittwochabend will der südkoreanische Präsident im größten Stadion von Pjöngjang «Maßenspiele» besuchen. Bei diesem Propagandaspektakel präsentieren zehntausende Darsteller ein Programm aus Gesang, Tanz, Akrobatik und rhythmischer Gymnastik.

Der Gipfel soll am Donnerstag enden.

