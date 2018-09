Russland und Türkei schaffen militärfreie Zone

Artikel per Mail weiterempfehlen

Russlands Präsident Wladimir Putin und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan haben sich auf die Schaffung einer demilitarisierten Zone in der syrischen Provinz Idlib bis zum 15. Oktober geeinigt. Sie solle 15 bis 20 Kilometer breit sein und zwischen den bewaffneten Rebellen und den Regierungstruppen verlaufen, sagte Putin am Montag nach einem Treffen mit Erdogan in Sotschi.

Russischer Verteidigungsminister schließt Angriff aus

Russland unterstützt im Syrien-Konflikt den syrischen Machthaber Baschar al-Assad, die Türkei als Schutzmacht der Opposition versucht, syrische und russische Truppen von einem Angriff auf Idlib abzubringen, um ein drohendes Blutbad zu vermeiden.

Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu hat nach dieser Einigung einen Angriff auf die syrische Rebellenhochburg ausgeschlossen. Auf die Frage, ob es nun keinen Angriff auf Idlib geben werde, antwortete Schoigu am Montag mit «Ja», wie die russischen Nachrichtenagenturen Interfax und Tass berichteten.

(L'essentiel/sda)