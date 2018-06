Das steht im Abkommen von Trump und Kim

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un und der amerikanische Präsident Donald Trump haben beim historischen Gipfel in Singapur am Dienstag ein gemeinsames Abkommen unterzeichnet. Wähernd Kim sich zur «vollständigen Denuklearisierung» der koreanischen Halbinsel verpflichtet, sagt Trump im Gegenzug «Sicherheitsgarantien» für Nordkorea zu.

Fotografen ist es gelungen, eine Nahaufnahme des Dokuments zu machen.

Das steht in der Vereinbarung

«Präsident Trump und der Vorsitzende Kim Jong-un haben einen umfassenden, detaillierten und aufrichtigen Dialog geführt über die Schaffung neuer Beziehungen zwischen den USA und Nordkorea sowie die Bildung eines nachhaltigen und soliden Friedensabkommens auf der koreanischen Halbinsel. Präsident Trump hat sich verpflichtet, Nordkorea Sicherheitsgarantien bereitzustellen und der Vorsitzende Kim Jong-un hat nochmals bestätigt, die Denuklearisierung Nordkoreas abzuschließen.

In der Überzeugung, dass die neuen Beziehungen zwischen den USA und Nordkorea zu Frieden und Wohlstand auf der koreanischen Halbinsel und der Welt führen und dass der Aufbau gegenseitigen Vertrauens die Denuklearisierung Nordkoreas vorantreiben kann, erklären Präsident Trump und der Vorsitzende Kim Jong-un Folgendes:

1. Die USA und Nordkorea verpflichten sich, eine neue Beziehung zwischen den beiden Ländern zu etablieren, in Übereinstimmung mit dem Wunsch der Bevölkerung beider Länder nach Frieden und Wohlstand.

2. Die USA und Nordkorea werden gemeinsam versuchen, ein starkes und nachhaltiges Friedensabkommen für die koreanischen Halbinsel zu schaffen.

3. Als Bestätigung der Panmunjom-Vereinbarung vom 27. April 2018 verpflichtet sich Nordkorea nochmals, auf eine vollständige Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel hinzuarbeiten.

4. Die USA und Nordkorea verpflichten sich, die Überreste von POW/MIA auszutauschen, einschließlich der unverzüglichen Rückführung von denen, die schon identifiziert sind.»

#BREAKING: @POTUS and Kim Jong Un are signing a historic document following their meeting in Singapore.



Kim Jong Un: We had a historic meeting and decided to leave the past behind.



Donald Trump: We're both honoured to sign the document.#TrumpKimSummit #newsday pic.twitter.com/LVfNMDgwW5