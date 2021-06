China erreicht über eine Milliarde Impfungen

Das Gesundheitsministerium in Peking gab am Sonntag bekannt, es seien insgesamt 1’010’489’000 Impfungen durchgeführt worden, wie CNN berichtet. Allein am Samstag erhielten 20,23 Millionen Menschen eine Dosis Vakzin, innerhalb der vergangenen Woche waren es rund 100 Millionen. Die Behörden machten zunächst keine Angaben dazu, wie viel Prozent der Bevölkerung beide, der für einen vollständigen Impfschutz nötigen, Dosen erhalten haben. Die in China verimpften Dosen entsprechen laut AFP-Zählung mehr als einem Drittel des weltweit verabreichten Corona-Impfstoffs. Derzeit zählt das Land rund 1,41 Milliarden Einwohner.

Die Chinesen hatten es zunächst nicht eilig, sich impfen zu lassen, nachdem das Virus im Land als praktisch besiegt galt. Der Mangel an anfänglich verfügbaren Daten über chinesische Impfstoffe und Skandale um gepanschte Dosen trugen ebenfalls zur Abschreckung bei. Behörden und Unternehmen forderten Bewohnerinnen und Bewohner sowie Angestellte dann aber immer nachdrücklicher auf, sich impfen zu lassen.

Nur zwei Todesfälle in 13 Monaten

Die Regierung in Peking will bis Ende des Jahres mindestens 70 Prozent der Bevölkerung, also etwa eine Milliarde Menschen, vollständig impfen. Bislang sind dafür vier Impfstoffe aus chinesischer Produktion zugelassen: jeweils einer der Firmen Sinovac und Cansino Biologics sowie zwei des Staatskonzerns Sinopharm. Auch das Vakzin von Biontech/Pfizer könnte in den kommenden Monaten grünes Licht erhalten.

In den vergangenen 13 Monaten gab es in China nach offiziellen Angaben nur zwei Todesfälle durch Covid-19. Die wenigen Neuinfektionen stammen demnach fast ausschließlich von Einreisenden aus dem Ausland. Geschäfte, Restaurants und Bars in China sind bereits seit Frühjahr 2020 wieder geöffnet.

(L'essentiel/AFP/trx)