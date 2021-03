Geheimreport zeigt Ausmaß von Uigurenvertreibung

Im Internet ist ein chinesisches Geheimpapier zur Behandlung der Uiguren aufgetaucht. Gefunden hat es der deutsche Forscher und Aktivist Adrian Zenz, der in den USA lebt. Der sogenannte Nankai-Report beschreibt laut Zenz, wie Uiguren zu Hunderttausenden aus der Provinz Xinjiang in Fabriken in Süd- und Ostchina verschleppt werden.

«Der Nankai-Report und andere akademische Quellen aus China legen nahe, dass diese Arbeitsverlegungen nicht nur wirtschaftlichen Interessen dienen, sondern mit der Absicht eingeführt wurden, ethnische Minderheiten gewaltsam aus ihrer Heimat zu vertreiben, ihre Bevölkerungsdichte zu reduzieren und homogene Gemeinschaften zu zerreißen», heißt es im Report.

