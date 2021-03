China sanktioniert drei Luxemburger

Die Europäische Union hat China eine unmenschliche Behandlung der muslimischen Uiguren-Minderheit vorgeworfen, woraufhin das Land mit Sanktionen gegen Mitglieder des Europäischen Parlaments und andere westliche Beamte zurückschlug. Drei Luxemburger seien von diesen Sanktionen betroffen, hieß es am Donnerstag in einer Regierungserklärung.

In diesem Zusammenhang traf Außenminister Jean Asselborn (LSAP) am Donnerstag mit der Botschafterin der Volksrepublik China in Luxemburg, S.E., Yang Xiaorong, im Ministerium für auswärtige und europäische Angelegenheiten zusammen. Asselborn «nahm die Reaktion der chinesischen Behörden zur Kenntnis», bezeichnete sie aber als «sehr bedauerlich». Diese Sanktionen «entsprechen nicht den berechtigten Bedenken der EU», bedauerte er.

Generell betonte der Außenminister «die Entschlossenheit der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten, auf schwere Menschenrechtsverletzungen oder -missbräuche» in China zu reagieren.

(th/L'essentiel)