Proteste gegen Wahl-​​Annullierung in Istanbul

Hunderte von Menschen haben am Abend bzw. in der Nacht in der Istanbuler Innenstadt gegen die Annullierung der dortigen Bürgermeister-Wahl protestiert. Präsident Recep Tayyip Erdogan lässt die Kommunalwahl wiederholen, nachdem seine AKP in Istanbul eine Niederlage erlitt. In einigen Vierteln war zu hören, wie Menschen an geöffneten Fenstern auf Töpfe und Pfannen schlugen – eine Form des Protests, die aus der Zeit der Gezi-Proteste stammt.

Durch das Viertel Kadiköy zogen einem Video des Onlinemediums Dokuz8Haber zufolge mehrere hundert Menschen, die pfiffen und klatschten und Banner mit dem Slogan der Neuwahlkampagne trugen: «Alles wird gut». Den Slogan hatte Ekrem Imamoglu geprägt, Bürgermeisterkandidat der Mitte-links-Oppositionspartei CHP, die die Wahl in Istanbul am 31. März knapp gewonnen hatte.

In den landesweiten Kommunalwahlen wurde die Regierungspartei in fast allen wichtigen Großstädten des Landes an den Wahlurnen deutlich abgestraft.

(L'essentiel/hos)