Trump will in zwei Tagen noch 100 Leute begnadigen

Der am 20. Januar abtretende US-Präsident Trump ist laut Washington Post dabei, über 100 Begnadigungen einzuleiten, die im Verlauf der kommenden zwei Tage bekannt gegeben werden sollen.

In einigen Fällen kümmere sich Trump höchstselbst um die Details. Die meisten dürften wenig kontrovers sein – ganz im Gegensatz zu der Möglichkeit einer Begnadigung von Trumps Kindern, Top-Beratern, die noch nicht vom Tisch ist. Eben so wenig wie die Möglichkeit einer Selbstbegnadigung Trumps.

Trump prepares to offer clemency to more than 100 people in his final hours in office https://t.co/k3fiZEhPzF