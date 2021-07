Zeichner Kurt Westergaard gestorben

Der dänische Zeichner Kurt Westergaard, dessen Mohammed-Karikatur Proteste in zahlreichen Ländern auslöste und indirekt Auslöser des blutigen Anschlags auf die Redaktion des Satiremagazins «Charlie Hebdo» in Paris war, ist tot. Westergaard starb nach langer Krankheit im Alter von 86 Jahren, wie seine Familie am Sonntag der dänischen Zeitung «Berlingske» mitteilte.

Eine vom bekennenden Atheisten Westergaard gezeichnete Karikatur in der Zeitung «Jyllands-Posten», die den Propheten Mohammed mit einer Bombe im Turban zeigt, hatte als Reihe einer Karikaturenserie 2005 zu anti-dänischen Protesten und Gewalt in mehreren mehrheitlich muslimischen Ländern geführt. Nach der Veröffentlichung brachen in islamischen Ländern teils gewaltsame Proteste aus, denen über 100 Menschen zum Opfer fielen. 2012 druckte «Charlie Hebdo» die Karikatur ab – drei Jahre später töteten zwei Islamisten bei einem Anschlag auf die Redaktion des Satiremagazins zwölf Menschen.

Der ausgebildete Lehrer Westergaard arbeitete seit Mitte der 80er-Jahre für die «Jyllands-Posten». In seinen letzten Lebensjahren stand der Zeichner unter Polizeischutz – wie mehrere weitere Menschen, die mit dem Abdruck der umstrittenen Mohammed-Karikatur zu tun hatten. 2010 nahmen Polizisten einen bewaffneten Somalier fest, der mit einer Axt und einem Messer bewaffnet in Westergaards Haus eingedrungen war und den Zeichner umbringen wollte. Im selben Jahr wurde er für sein Eintreten für die Pressefreiheit in Potsdam mit dem M100-Medienpreis geehrt.

(L'essentiel/AFP/trx)