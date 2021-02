Rebellengruppen drohten Militär mit Bürgerkrieg

15 Jahre lang stand Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi unter Hausarrest, bevor sie 2010 in Freiheit entlassen wurde. Am frühen Montagmorgen setzte die Militärjunta in Myanmar die demokratisch gewählte Regierungschefin erneut fest – und rief einen einjährigen Ausnahmezustand aus. Der Grund: Im November sicherte sich die Partei von Suu Kyi bei den Wahlen die absolute Mehrheit, Suu Kyi selbst wäre für eine zweite Amtszeit wiedergewählt worden. Am Montag hätte die Session des neu gewählten Parlaments beginnen sollen.

Das Militär weigerte sich jedoch, das Ergebnis anzuerkennen und erhob Vorwürfe wegen Wahlbetrugs. Letzte Woche deutete die Armee schließlich an, dass es zu einem Putsch kommen könnte, sollte die Regierung den Wahlbetrugsvorwürfen nicht nachgehen. Da die Regierung den Forderungen nicht nachkam, machten die Militärs ihre Drohung wahr.

Laut Thawm Mang, ehemaliger Studentenführer während den Protesten im Jahr 1988, stoße der Staatsstreich bei der Bevölkerung aber nur auf wenig Gegenliebe. «Die Bevölkerung ist wütend, traurig und empört», sagt Mang. Die Zuversicht der letzten Jahre, dass sich die Situation im Land wirtschaftlich und politisch verbessern wird, habe einen empfindlichen Dämpfer erlitten.

Militärs mit Angst vor dem Machtverlust

Es sei kein Geheimnis gewesen, dass das Militär die Macht faktisch nie abgab, sagt Mang. «Die Armee hat die Kontrolle über die wichtigsten Regierungsposten – das Verteidigungs-, Grenz- und Innenministerium – nie abgegeben.» Zudem blieben bei Wahlen, ungeachtet des Wahlergebnisses, 166 von 657 Parlamentssitze– knapp über ein Viertel – den Streitkräften vorbehalten. Und bei Verfassungsänderungen sicherten sich die Militärs ein Vetorecht. «So garantierte die Junta, dass sie die politische Kontrolle im Land nicht ganz abgeben muss», so Mang.

Während der letzten fünf Jahre ihrer Amtszeit habe die 75-jährige Aung San Suu Kyi daher nicht viel mehr als wie eine vom Militär eingesetzte «Schachfigur» agieren können, sagt Mang. «Jetzt, da sie die absolute Mehrheit im Parlament errungen hatte, schmiedete sie aber Pläne, um die Sonderrechte der Armee zu beschneiden. Das hat den Militärs offensichtlich gar nicht gepasst.»

Aufruf zum Widerstand

Suu Kyi hat die Bevölkerung in einer Erklärung, die ein Vorsitzender ihrer Partei NLD auf Facebook veröffentlicht hat, dazu aufgerufen, den Militärputsch im eigenen Land nicht hinzunehmen. «Die Handlungen des Militärs zielen nur darauf ab, das Land wieder unter eine Militärdiktatur zu stellen», hieß es. «Die Öffentlichkeit ist dazu aufgerufen, sich dem Militärputsch voll und ganz zu widersetzen und sich entschieden dagegen zu wehren.»

Sie ist laut Mang nicht die Einzige, die zum Widerstand aufruft: «Bereits vor einigen Tagen warnte die größte Rebellenorganisation im Land – die Karen National Union – vor einem Putsch», sagt Mang. «Sie kündigten an, dass sie sich mit den anderen 11 einflussreichen Rebellengruppen im Land zusammenschließen und zu den Waffen greifen werden.» Ob es jetzt zu bewaffneten Auseinandersetzungen im Land komme, sei schwer abzuschätzen. «Sicher ist nur, dass das Waffenstillstandsabkommen jetzt auf sehr wackligen Füssen steht.»

