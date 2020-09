Trump ruft offen zum Wahlbetrug auf

Er motiviert die Bevölkerung damit offen zu Wahlbetrug. Wähler sollen, nachdem sie ihre Stimme per Briefwahl abgegeben haben, in ein Wahllokal gehen und dort versuchen, ein weiteres Mal für Trump zu stimmen. «Denn wenn deren System so gut ist, wie sie sagen, dann werden sie ganz offensichtlich nicht abstimmen können.» In North Carolina ist es ein Verbrechen, zu mehrfacher Stimmabgabe anzustiften.

Trump befürchtet, dass es keine Vermerke über die Briefwahl geben und seine demokratischen Gegner deswegen mehrmals abstimmen könnten. Belege für die Befürchtungen, sowie der von Trump immer wieder behaupteten Fälschung durch Briefwahl gibt es keine. Er selbst wählte in Vergangenheit öfters per Briefwahl. Demokraten und Republikaner erhalten laut Statistik gleich viele Stimmen durch Briefwahl.

Justizminister William Barr versuchte daraufhin, in einem CNN-Interview die Aussagen seines Vorgesetzten zu relativieren. Trump habe lediglich auf die mangelhaften Kontrollmechanismen hinweisen wollen und sagte, dass wenn es gut funktionieren würde, man beim Versuch einer zweiten Stimmabgabe erwischt werden würde.

(L'essentiel/leo)