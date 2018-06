Die Nordkoreaner wissen nichts vom Gipfel

Artikel per Mail weiterempfehlen

Man könnte meinen, die Menschen in Nordkorea hätten nur noch ein Gesprächsthema: das historische Gipfeltreffen zwischen ihrem Führer Kim Jong-un und dem US-Präsidenten Donald Trump, das in zwei Tagen in Singapur stattfindet.

Weit gefehlt: Die Nordkoreaner sind weitgehend ahnungslos, berichtet ein Korrespondent der Nachrichtenagentur AP aus der Hauptstadt Pyongyang. Die Presse steht komplett unter staatlicher Kontrolle, und sie dürfte erst nach dem Gipfel vom Dienstag über die Gespräche berichten. Bekannt ist zwar, dass Kim und Trump sich treffen – aber weder wann, noch wo. Dass ihr Staatschef bereits in Singapur angekommen ist, hat das Staatsfernsehen nicht berichtet.

Stattdessen läuft eine eher banale Meldung über die Schirme: Kim hat ein Fischrestaurant in Pyongyang besucht.

(L'essentiel)