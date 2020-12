Acht mutmaßliche IS-​​Terroristen in festgenommen

In Nordmazedonien hat die Polizei acht Menschen festgenommen, die unter Terrorverdacht stehen und Verbindungen zur Terrororganisation IS unterhalten haben sollen. Das teilte das Innenministerium in Skopje mit. Bei Durchsuchungen an mehreren Orten wurden demnach Waffen, Munition und Sprengkörper gefunden. In einer Chat-Gruppe der Gruppierung seien zudem Baupläne für Sprengstoffwesten entdeckt worden, hieß es aus dem Ministerium.

Nach dem tödlichen Terroranschlag von Wien mit insgesamt fünf Toten hatte sich Österreich Anfang November an die Behörden in Nordmazedonien gewandt. Der in der Nähe von Wien geborene Attentäter, der von der Polizei erschossen wurde, war nach offiziellen Angaben ein Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) und hatte nordmazedonische Wurzeln.

(L'essentiel/DPA)