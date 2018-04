«Nennen Sie ihn nicht Rocket Man, Herr Trump»

Der US-Präsident redet nicht lange um den heißen Brei herum: Sollte das Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un «nicht ergiebig sein», werde er dieses «respektvoll» verlassen, drohte Donald Trump am Mittwoch in seinem Luxusresort Mar-a-Lago in Florida. Er gehe zwar von einem «sehr erfolgreichen» Treffen aus, warnte aber vor zu großen Erwartungen. «Wenn ich denke, dass das Treffen ergiebig sein wird, werden wir nicht gehen. Wenn das Treffen, wenn ich dabei bin, nicht ergiebig ist, werde ich es respektvoll verlassen.» Er bleibe «gerne flexibel».

Zuvor hatte der US-Präsident sich positiv über erste Vorbereitungen geäußert: «Wirklich gut, wirklich großartig» seien der designierte US-Außenminister Mike Pompeo und Kim ausgekommen, sagte Donald Trump. Pompeo hatte sich bei einem geheimen Besuch an Ostern in Pyongyang mit Kim getroffen.

Was Nordkorea-Neulinge wissen müssen

Bevor die beiden Staatsmänner ein gemeinsames Treffen in Erwägung zogen, sparten sie nicht mit rhetorischen Beleidigungen. Trump nannte Kim etwa einen «Raketenmann auf Selbstmordmission», Kim konterte, Trump sei «ein psychisch gestörter Mensch, ein Lügenkönig».

Kommt Trump «Anfang Juni oder schon vorher» nun tatsächlich mit Kim zusammen, sollte er nach Nordkorea-Experten Folgendes bedenken:

• «Nennen Sie ihn nicht Rocket Man», sagt Hyeonseo Lee, nordkoreanische Überläuferin und Autorin, an die Adresse Trumps.

• «Seien Sie sich bewusst, dass die Nordkoreaner als Erstes versuchen werden, die Verhandlungen zu steuern, Termine und Traktanden zu ändern», sagt John Everard, ehemaliger britischer Botschafter in Nordkorea.

• «Eine Einigung ist keine Einigung, bis Nordkorea sagt, es sei eine Einigung – und auch dann ist das nicht sicher», warnt Everard.

• Der britische Diplomat rät Trump außerdem, mit einer Mischung aus Anreizen und Sanktionen an den Verhandlungstisch zu kommen – die Nordkoreaner würden das ebenso tun.

• Trump sollte Nordkorea besser «Demokratische Volksrepublik Korea» nennen, sagt der Experte für Nordkoreareisen James Finnerty der BBC.

• Geeignete Themen für ein bisschen Smalltalk kennt er auch: Der Film «Titanic», Céline Dion und Michael Jackson seien sehr populär.

• Den geliebten Big Mac soll sich Trump laut Finnerty am besten aus Peking oder Seoul einfliegen lassen – in Pyongyang gibt es keinen McDonald's.

Was Kim an Trump beachten muss

Doch auch Donald Trump hat eine komplexe Persönlichkeit. Was erwartet den nordkoreanischen Machthaber? Kim Jong-un orientiert sich am besten an den Erfahrungen jener, die den US-Präsidenten in seinem ersten Amtsjahr im Oval Office getroffen und dem «Wall Street Journal» darüber berichtet haben.

• Abrupte Themenwechsel: Trump schweife oft ab oder unterbreche seine Reden zuweilen selbst, besonders wenn er es mit alten Feinden (und alten Freunden) zu tun habe.

• Extreme Direktheit: Der US-Präsident halte etwa mit harscher Kritik nicht zurück. Aber auch mit jäh beendeten Sitzungen müsse man rechnen.

• Verzögerungstaktik: Um Trump von einer Kursänderung zu überzeugen, sprechen seine Angestellten angeblich manchmal nicht mehr über ein Geschäft. In der Hoffnung, Trump würde es vergessen. Oder aber sie weisen darauf hin, dass dieses erst noch von einem Ministerium eingeschätzt werden müsse – was dauere.

• «Trump ist ein Präsident, der auf Schmeicheleien reagiert», sagte letzten Winter Lindsey Ford vom Asia Society Policy Institute in Washington. Den pompösen Empfang in China nannte Trump später «herrlich» und freute sich, dass «die Welt zugesehen hat».

• Ein bisschen Heimat fernab von zu Hause dürfte ebenfalls nicht schaden: Japans Premier Shinzo Abe nahm Trump bei dessen Besuch zum Golfen mit und servierte ihm Burger mit US-Rindfleisch.

• Und schließlich ein Tipp aus erster Hand: zurückschlagen. So schrieb es Trump schon 1987 in seinem Buch «The Art of the Deal». «Ich bin sehr gut zu Menschen, die gut zu mir sind. Aber wenn mich Menschen schlecht behandeln oder versuchen auszunutzen, ist es meine generelle Haltung, sehr hart zurückzuschlagen.»

(L'essentiel/kko/afp)