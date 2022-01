Pompeo (58) hat 41 Kilo abgenommen

«Amerika sieht nicht nur weniger von Mike Pompeo, weil die Trump-Administration das Weiße Haus verlassen hat», schreibt die «New York Post» auf ihrer Website. «Wir sehen auch weniger von ihm, weil es buchstäblich weniger von ihm gibt – 90 Pfund, um genau zu sein.» Das entspricht nahezu 41 Kilogramm, die der 58-Jährige seit Mitte 2021 verloren hat.

Am 14. Juni, so der ehemalige CIA-Direktor, sei er auf der Waage gestanden und habe festgestellt, dass er nur noch wenige Pfunde von einem Wert von 300 entfernt war – umgerechnet also 136 Kilo. Am nächsten Tag habe er nach dem Aufstehen zu seiner Frau gesagt: «Heute ist der Tag». Er habe dann sofort mit dem Training begonnen – «nicht jeden Tag, aber fast jeden» – und angefangen, «sich richtig zu ernähren», und sein Gewicht sei rasch in den Sinkflug gegangen.

Er habe in ein privates Gym in seinem Keller investiert und losgelegt. «Ich habe versucht, fünf- bis sechsmal pro Woche da runterzugehen und eine halbe Stunde oder so zu bleiben», erzählt Pompeo. «Da war nichts Wissenschaftliches dahinter. Es gab keinen Trainer, es gab keine Ernährungsberatung. Da war nur ich.»

«Ein lebenslanger Kampf»

«Die Wahrheit ist, dass das Abnehmen für mich ein lebenslanger Kampf war», erzählt Pompeo. «Für mich geht es darum, ausreichend diszipliniert zu sein.» Das habe er zwar zuvor bei der Arbeit in all seinen Positionen umgesetzt, nicht jedoch bei seiner eigenen Gesundheit. So habe er Cheeseburger und Süssigkeiten, die in durchgearbeiteten Nächten lockend neben seinem Computer lagen oder auf langen Flügen mit ihm reisten, aus seinem Leben verbannt. Allerdings bleibe die Kette IHOP (International House of Pancakes) sein bevorzugtes Lieblingsrestaurant.

Zuvor hatte Pompeo «während zehn oder elf Jahren» nahezu 100 Pfund zugelegt – und alles auf Beschwerden an einem Fuß geschoben, die ihn plagten. Er habe sich immer eingeredet, sich deswegen nicht sportlich betätigen und abnehmen zu können. Und: «Niemand will zugeben, dass er Übergewicht hat, auch wenn alle Beweise eine andere Sprache sprechen», sagt der heutige Fox-News-Mitarbeiter.

Damit dürfte er recht haben. Laut einer aktuellen Umfrage geben gerade mal 41 Prozent der erwachsenen US-Bevölkerung an, übergewichtig zu sein – wie nationale Gesundheitsdaten zeigen, sind allerdings rund drei Viertel der Bevölkerung übergewichtig oder gar fettleibig. Wie normal Übergewicht in den USA geworden ist, belegen auch Kommentare, die Pompeo nach seinem Wandel erhielt: Viele hätten spekuliert, er habe wohl gesundheitliche Probleme mit seinem Hals oder sogar Krebs. «Niemand hat mich je angerufen und einfach gefragt: Hey, was ist passiert?»

