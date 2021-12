Texas errichtet eigene Mauer an Grenze zu Mexiko

Texas hat mit dem Bau einer eigenen «Mauer» aus riesigen Stahlstangen an der Grenze zu Mexiko begonnen. «Texas unternimmt einen für einen Bundesstaat beispiellosen Schritt zum Schutz der Souveränität der Vereinigten Staaten und unseres Staates», sagte der texanische Gouverneur Greg Abbott auf einer Pressekonferenz am Samstag (Ortszeit). Eine solche Mauer sei notwendig, weil die Regierung von US-Präsident Joe Biden «ihre Aufgabe nicht erfüllt hat», sagte er von Rio Grande City aus vor einem Kran und Stahlstangen.

Debuted the construction of the Texas border wall today — just six months after announcing Texas would build its own border wall. https://t.co/mZ83C2jHjR