«Die Auftragskiller waren Söldner»

Nach der Ermordung des haitianischen Präsidenten, Jovenel Moïse, hat der Regierungschef des Karibikstaats, Claude Joseph, den Ausnahmezustand ausgerufen. «In strikter Anwendung» des Verfassungsartikels 149 habe er einen außerordentlichen Ministerrat geleitet, erklärte Joseph am Mittwoch. «Wir haben entschieden, im ganzen Land den Belagerungszustand auszurufen, die Lage ist aber unter Kontrolle», sagt er.

Ein Belagerungszustand kann in, von Kriegshandlungen betroffenen, Städten und Provinzen verhängt werden. Dem Militär und der Regierung wird derweil auch in zivilen Aspekten mehr Befugnis erlassen. Besondere Auswirkungen hat dieser vor allem auf die Freiheitsbeschränkung und Einschränkung der Grundrechte der zivilen Bevölkerung.

Diese Einschränkungen beziehen sich vor allem auf das Rechtssystem. Bei einem Belagerungszustand untersteht die Bevölkerung dem Militärgericht und beispielsweise nicht mehr einem Bezirksgericht. Der Belagerungszustand kann auch bei Aufständen oder Unruhen ausgerufen werden – nicht nur in Kriegssituationen.

Bocchit Edmond, der Botschafter von Haiti in den Vereinigten Staaten bezeichnete die Angreifer als «professionale Söldner» und «gut ausgebildete Auftragskiller».

Opposition forderte Moïses Rücktritt

Moïse stand zuletzt unter heftigem Druck, die Opposition forderte seinen Rücktritt. Am Montag hatte der Präsident die Ernennung des neuen Regierungschefs Ariel Henry bekannt gegeben, der Joseph nach nur drei Monaten im Amt ablösen sollte. Joseph erklärte nach der Ermordung Moïses, er habe nun die Verantwortung über die Führung des Landes. Proteste gegen den Verstorbenen haben Haiti in den vergangenen drei Jahren immer wieder lahmgelegt. Ihm wurden Korruption und Verbindungen zu gewalttätigen Banden vorgeworfen. Der Bananenunternehmer war so unbeliebt, dass man sich in Haiti sagte, er könne sich nicht vor die Tür trauen.

Notfallklinik geschlossen

Haiti ist das ärmste Land des amerikanischen Kontinents. Rund 4,4 Millionen der gut 11 Millionen Haitianer brauchen laut Ocha humanitäre Hilfe. Auch stiegen zuletzt die Zahlen der Corona-Fälle deutlich. Das ohnehin überstrapazierte Gesundheitssystem stößt damit schnell an seine Grenzen. Eine Notfallklinik der Organisation Ärzte ohne Grenzen wurde vor kurzem vorübergehend geschlossen, nachdem auf sie geschossen worden war. In Haiti wird bisher nicht gegen das Coronavirus geimpft.



(L'essentiel/DPA/roa)