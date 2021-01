Das Wichtigste in Kürze:

• Zweieinhalb Monate nach der Wahl Anfang November wird der Demokrat Joe Biden am Mittwoch, den 20. Januar, in Washington als 46. Präsident der USA vereidigt.

• Die Ära von Donald Trump endet damit nach vier Jahren – der Republikaner wurde nach nur einer Amtszeit abgewählt. An Bidens Amtseinführung nimmt Trump nicht teil.

Newsticker:

Mittwoch, 20. Januar 2021

14.45 Uhr – Trump: «Die neue Regierung wird viel Erfolg haben!»

Donald und Melania Trump stehen in Maryland vor ihren Fans. «Was wir getan haben, war unglaublich», sagt Trump. «Wir haben das Militär wieder stark gemacht, wir haben unseren Veteranen geholfen.»

Zwischendurch tritt auch Melania Trump ans Mikrofon: «Eure First Lady zu sein, war eine Ehre», sagt sie.

Donald Trump lobt seine wirtschaftlichen Leistungen. Dank ihm sei die US-Wirtschaft so stark gewesen, wie noch nie, bevor die Coronavirus-Pandemie zugeschlagen habe. «Das ist keine Schande, die ganze Welt wurde getroffen.»

Er lobt sich ebenfalls selber für die Entwicklung des Covid-Impfstoffes, mit dem die US-Regierung nichts zu tun hatte. «Wir haben viel getan. Es gibt aber immer noch viel zu tun», sagt Trump. «Und das erste, was wir tun müssen, und das ist den betroffenen Familien, die am China-Virus leiden, unseren Respekt auszusprechen.»

«Es war die größte Ehre meines Lebens, euer Präsident gewesen zu sein», sagt Trump, während es in der Menge «USA! USA»-Rufe gibt. «Ich werde immer für euch kämpfen», sagt er. «Ich wünsche der neuen Regierung alles Gute und allen Erfolg. Ich denke, sie werden viel Erfolg haben.»

14.00 Uhr – Donald Trump hat das Weiße Haus verlassen

Der scheidende US-Präsident Donald Trump und seine First Lady haben das Weiße Haus in Washington verlassen, wie CNN berichtet. Der Präsidenten-Helikopter Marine One wird ihn zur Andrews Air Force Base nahe Washington bringen, von wo aus Trump mit der Air Force One zum letzten Mal zu einem seiner Golf Resorts in West Palm Beach, Florida gebracht wird.

Sein Vize-Präsident Mike Pence war nicht vor Ort, um seinen Vorgesetzten aus der Präsidentschaft zu verabschieden. Pence hatte bereits zugesagt, dass er an der Vereidigung von Joe Biden teilnehmen wird.

13.45 Uhr – Jill Biden wird erste First Lady mit eigenem Vollzeitjob

Seit Jahrzehnten sind Joe und Jill Biden ein Paar. Doch wer ist die neue First Lady eigentlich? Wie wird sie ihre neue Rolle ausüben? Lesen Sie mehr in unserem Artikel.

12.05 Uhr – Steinmeier erleichtert über Bidens Einzug ins Weiße Haus

Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat angesichts der Amtseinführung von US-Präsident Joe Biden die Hoffnung auf eine engere Zusammenarbeit mit den USA geäußert.

«Meine Erleichterung ist groß, dass Joe Biden heute als Präsident vereidigt wird und ins Weiße Haus einzieht», sagte er in einer am Mittwoch verbreiteten Videobotschaft. «Wir freuen uns darauf, die USA als unverzichtbaren Partner in vielen Fragen künftig wieder an unserer Seite zu wissen: beim gemeinsamen und solidarischen Kampf gegen die COVID-19-Pandemie, beim weltweiten Klimaschutz, bei Fragen der Sicherheit, auch der Rüstungskontrolle und Abrüstung und in vielen drängenden Konflikten auf der Welt.»

11.40 Uhr – China hofft auf gute Zusammenarbeit mit USA

China hat auf Kritik des designierten US-Außenministers Antony Blinken mit zurückhaltenden Tönen reagiert. Nachdem Blinken China am Vortag als zentrale Herausforderung für die US-Außenpolitik in den nächsten Jahren bezeichnet hatte, sagte eine Sprecherin des Pekinger Außenministeriums am Mittwoch, dass man auf eine «für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit» hoffe. Jedoch werde China eigene Interessen und die Sicherheit des Landes nachdrücklich wahren. Eine Verleumdung durch die USA lehne man ab.

Es gebe keinen Zweifel, dass China unter den Staaten der Welt die größte Herausforderung für die USA darstelle, hatte Blinken am Dienstag bei einer Anhörung im Senat gesagt. Die Vereinigten Staaten müssten China «aus einer Position der Stärke gegenübertreten», nicht aus einer Position der Schwäche, mahnte er. Dazu müssten die USA mit ihren Verbündeten zusammenarbeiten und dürften im internationalen Gefüge China kein Terrain überlassen.

10.40 Uhr – Viel Prominenz für Biden und Harris

Joe Biden bekommt zur Amtseinführung als US-Präsident prominente Unterstützung. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass Biden und dessen künftige Vizepräsidentin Kamala Harris in Hollywood äußerst populär sind – ganz im Gegensatz zu Trump.

Gewissermaßen angeführt wird die lange Liste der A-Prominenz von Lady Gaga, die am Kapitol die Nationalhymne singen sollte, dazu sollte es Auftritte von Jennifer Lopez und Garth Brooks geben. Gaga veröffentlichte vorab ein Foto bei Twitter und Instagram, das sie in dem Kongressgebäude zeigt, das am 6. Januar von wütenden Trump-Anhängern gestürmt worden war. In den Beiträgen rief sie dazu auf, den Tag der Amtseinführung zu einem «Tag des Friedens für alle Amerikaner» zu machen: «Ein Tag der Liebe, nicht des Hasses.»

Zudem werden Auftritte von Bruce Springsteen, John Legend, Katy Perry, Demi Lovato, den Foo Fighters, Justin Timberlake und Bon Jovi erwartet. Die sonst üblichen Feierlichkeiten werden – wegen der Corona-Pandemie – unter anderem in der 90-minütigen Sendung «Celebrating America» gebündelt – präsentiert von Schauspieler Tom Hanks.

10.30 Uhr – Pence nimmt nicht an Trump-Abschied teil

US-Vizepräsident Mike Pence will nicht zur geplanten Abschiedszeremonie von Präsident Donald Trump am Mittwochmorgen am Militärflughafen Andrews bei Washington kommen. Auf dem vom Weißen Haus veröffentlichten Programm des Vizepräsidenten für Mittwoch ist nur die Teilnahme von Pence und Second Lady Karen Pence an der Zeremonie zur Amtseinführung von Trump-Nachfolger Joe Biden am Kapitol in Washington vorgesehen, die um 11.30 Uhr (Ortszeit/17.30 MEZ) beginnen soll. Der Sender CNN berichtete, auf den Einladungen für den Trump-Abschied sei 8.00 Uhr als Starttermin angegeben. Trump will nach Medienberichten danach nach Florida fliegen.

CNN und die Washington Post zitieren Quellen aus dem Pences Umfeld, wonach die Teilnahme an beiden Veranstaltungen logistisch schwierig gewesen wäre. Die Washington Post verwies allerdings auch darauf, dass ein Hubschrauber die rund 21 Kilometer lange Strecke vom Weißen Haus zu dem Militärflughafen in zehn Minuten bewältigen könne. In seiner am Dienstag veröffentlichten Abschiedsbotschaft an die Nation dankte Trump Pence zwar ausdrücklich. Zwischen dem Präsidenten und seinem Stellvertreter war es zum Schluss aber zum Bruch gekommen.

10.20 Uhr – 30.558 Lügen in 1460 Tagen

Die Washington Post entlässt den scheidenden US-Präsidenten Donald Trump mit einer wenig charmanten Statistik. Das Staatsoberhaupt habe in seien 1460 Amtstagen 30.558 falsche oder irreführende Behauptungen aufgestellt. Auch in seiner gestrigen Abschiedsrede seien wieder mehrere enthalten gewesen, so zum Beispiel, dass er der USA zum größten wirtschaftlichen Erfolg in der Geschichte des Landes verholfen habe.

(L'essentiel)