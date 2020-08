Trump wollte Puerto Rico gegen Grönland tauschen

Schon immer äußerte sich US-Präsident Donald Trump abschätzig gegenüber der Karbikinsel, die zu den USA gehört. Die Einwohner dort seien ihm zu arm, die Insel zu schmutzig, viele immigrieren aufgrund der schlechten wirtschaftlichen Lage aufs US-Amerikanische Festland. Als das Gebiet dann 2017 auch noch von einem Hurrican schwer verwüstet wurde, hatte Trump die Schnauze voll.

«Er hat uns gesagt, dass er nicht nur Grönland kaufen wollte, sondern dass er tatsächlich schauen wollte, ob wir nicht Puerto Rico verkaufen oder Puerto Rico gegen Grönland eintauschen könnten», so Miles Taylor, ehemaliger Stabschef des Heimatschutzministeriums gegenüber dem Fernsehsender MSNBC.

Wie ernst Trump solche Ideen auch verfolgt, wurde bereits letztes Jahr klar. Damals habe er über Twitter mit der Idee geliebäugelt, das zu Dänemark gehörende Grönland zu erweben. Regierungschefin Mette Frederiksen bezeichnete die Idee nach Bekanntwerden als «absurd». Der davon tief gekränkte Trump sagte daraufhin seinen Staatsbesuch in Dänemark kurzerhand ab.

«Aufgrund der Kommentare von Regierungschefin Mette Frederiksen, dass sie nicht an Gesprächen über einen Verkauf von Grönland interessiert wäre, werde ich das in zwei Wochen geplante Treffen auf einen späteren Zeitpunkt verschieben», twitterte Trump damals.

Denmark is a very special country with incredible people, but based on Prime Minister Mette Frederiksen’s comments, that she would have no interest in discussing the purchase of Greenland, I will be postponing our meeting scheduled in two weeks for another time....