Chinesisches AKW setzt radioaktive Gase frei

Der französische Energiekonzern Electricité de France (EDF) hat den Vorfall in einem Atomkraftwerk in China relativiert, an dessen Bau er beteiligt war. Der chinesische Betreiber des AKW in Taishan in Südchina habe «innerhalb der von der chinesischen Sicherheitsbehörde definierten Grenzwerte» kontrolliert Edelgase in die Atmosphäre abgegeben, sagte ein Konzernsprecher am Montag: «Wir haben keine Dynamik eines Unfalls mit Kernschmelze.»

Mantel der Brennstäbe beschädigt

Der US-Fernsehsender «CNN» hatte zuvor über ein seit Wochen bestehendes mögliches Leck in dem Kraftwerk berichtet, an dem EDF zu 30 Prozent beteiligt ist. In dem AKW sind zwei Druckwasserreaktoren neuen Typs (European Pressurized Water Reactor, EPR) im Dienst.

EDF sprach von einem «Anstieg der Konzentration bestimmter Edelgase im Primärkreislauf» in einem der beiden Reaktoren. Ursache sei «eine Schädigung der Umhüllung einiger Brennstäbe», erklärte der EDF-Sprecher. Wie viele Brennstäbe betroffen sind, sagte er nicht. «Wir haben es nicht mit einer Kontamination zu tun, sondern mit einer kontrollierten Freisetzung», fügte er hinzu. Die freigesetzten Gase Xenon und Krypton werden bei der Kernspaltung erzeugt.

Hilfe aus den USA

«CNN» hatte zuvor unter Berufung auf einen Brief des französischen Atomkonzerns Framatome an die US-Behörden berichtet, in dem AKW Taishan drohe radioaktive Strahlung auszutreten. Die chinesische Seite spiele die Gefahr aber herunter. Die US-Regierung sei dann nach einwöchiger Prüfung zu dem Schluss gekommen, die Anlage sei bisher nicht auf «Krisenniveau», hieß es bei «CNN». Demnach gab es auch Gespräche zwischen Washington und der französischen Regierung über das AKW in Taishan. Warum sich der französische Konzern an die US-Behörden wandte, ist nicht bekannt.

Die beiden EPR-Reaktoren in Taishan sind bisher die einzigen weltweit, die bereits Strom liefern. Die beiden Blöcke westlich der chinesischen Sonderverwaltungszonen Hongkong und Macau waren 2018 und 2019 ans Netz gegangen. Die Internationale Atomenergiebehörde IAEA in Wien erklärte, sie habe derzeit «keine Hinweise auf einen Strahlenvorfall».

Weitere Kraftwerke mit EPR-Reaktoren werden unter anderem in Großbritannien, Frankreich und Finnland errichtet.

(L'essentiel/AFP/pco)