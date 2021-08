«Einige brachen auf dem Flug erschöpft zusammen»

US-Kriegsreporterin Clarissa Ward berichtete für «CNN» live aus Afghanistan – selbst dann noch, als die Taliban die Stadt längst eingenommen hatten. Zuletzt musste sie komplett verhüllt im Tschador vor die Kamera treten. Die 41-jährige Chefkorrespondentin von «CNN» geriet in einige brenzlige Situationen. In einem Videoausschnitt aus einer Liveschalte, der auf Twitter kursierte, ist zu sehen, wie aufgebrachte Taliban auf Ward zustürmen – mit gezückter und geladener Waffe. Mit 300 afghanischen Geflüchteten konnte sie schließlich Afghanistan in einem Rettungsflugzeug verlassen. Nun schildert sie in einer Live-Schalte auf «CNN» ihre emotionale Flucht.

«Als es losging, war es mitten in der Nacht», sagt Ward. «Als wir über den Flugplatz gingen, bließ uns von verschiedenen Motoren von überall heiße Luft entgegen, es war auch wahnsinnig laut. Hunderte von uns wurden in ein großes Flugzeug gestopft», erzählt sie in der Sendung. «Wir waren wie Sardinen zusammengepfercht. Zuerst standen alle und haben sich dann zur gleichen Zeit hingesetzt», so Ward.

«Im Flugzeug waren viele Passagiere total verängstigt. Sie wussten nicht, wo ihre Familie ist und sie fragten, wohin der Flug geht. Einige Menschen brachen während des Flugs vor Erschöpfung zusammen.»

Bei der Landung in Doha, der Hauptstadt von Katar, habe sie einen Corona-Test machen müssen. «Das war merkwürdig, wir waren in Afghanistan so weit weg von der Realität», so die Chefreporterin. Die katarischen Behörden hätten nicht mit Tausenden von Flüchtlingen gerechnet, die bisher ins Land kamen. «Weil der Flughafen in Katar überfordert mit der Situation ist, stehen die Flugzeuge manchmal stundenlang auf der Piste, ohne dass die Passagiere aussteigen könnten, doch alle tun, was sie können.»

Zuhause sei Ward überglücklich gewesen, ihre Familie in die Arme zu schließen, doch es würden sie auch Schuldgefühle plagen. «Ich bin auch traurig und frage mich, warum konnte ich das Land verlassen und andere nicht? Was passiert mit dem Rest?»

(L'essentiel/Lea Gnos)