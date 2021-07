Bringen Proteste einen Umsturz auf Kuba?

Auf Kuba demonstrieren die Menschen gegen Lebensmittelknappheit, hohe Preise und andere wirtschaftliche Probleme. Einige Demonstrierende fordern auch einen Regierungswechsel.

Das kommunistische Regime und die Sicherheitskräfte reagieren darauf mit Härte: Während das kubanische Innenministerium bislang einen Todesfall bestätigt hat, spricht Amnesty International von Hunderten willkürlicher Festnahmen und seit Tagen Vermissten.

Kuba: «Unruhen und Chaos in sehr begrenztem Umfang»

Kubas Außenminister Bruno Rodriguez räumte zwar Unruhen und Chaos «in sehr begrenztem Umfang» ein. Aber er betonte: «Es hat am 11. Juli keine soziale Explosion in Kuba gegeben.» Der Staat habe «die Unterstützung unseres Volkes für die Revolution und seine Regierung.» Trotz der angeblich breiten Unterstützung des Volkes sind Internet- und Mobilfunkdienste seit Tagen unterbrochen.

Doch auch wenn Außenminister Rodriguez den Umfang der Unruhen herunter zu spielen versucht: Die landesweiten Demonstrationen sind für Kuba extrem ungewöhnlich. Die einzigen erlaubten Versammlungen sind normalerweise Veranstaltungen der regierenden Kommunistischen Partei PCC.

Spanien: «Ein Fall politischer Blindheit»

«Seit der Zeit nach dem Ende der Sowjetunion hat es keine Krise mehr wie diese gegeben», kommentiert die spanische Zeitung El Periódico. «Es fehlt an allem, nur 15 Prozent der Menschen sind geimpft, die Entwicklung des Privatsektors stagniert und für die Jüngeren ist der revolutionäre Mythos nichtssagend und ignoriert ihre Sehnsüchte.»

Die soziale Krise bringe das Regime in eine schwierige Lage, zumal das Castro-Modell auch nach den Castros aufrechtzuerhalten, nur durch härtere soziale Kontrollen möglich sei. «Es ist ein Fall politischer Blindheit, die Konfrontation anzuheizen, um ein Gesellschaftsmodell zu retten, auf das sich keine Zukunft bauen lässt.»

Russland: «Apolitische Kritik» der Kubaner?

Die russische Tageszeitung Nesawissimaja Gaseta sieht das anders und relativiert: Lediglich ein Teil von «Tausenden unzufriedener Bürger» fordere «ein Ende dessen, was sie ‹Diktatur› nennen.» Aber es gebe auch jene, die mit der Symbolik der Revolution von 1953 auf die Straße gegangen seien. Die Hauptkritik an der Regierung drehe sich um materielle Fragen und sei so «in gewisser Hinsicht apolitisch: Für die Bevölkerung sind Geld, Lebensmittel und Strom weit wichtiger als Freiheiten.»

Während die «Nesawissimaja Gaseta» lediglich von «der Bevölkerung» spricht, macht das konservative schwedische «Svenska Dagbladet» viele Regimekritiker gerade unter dem jungen Teil der Bevölkerung aus: «Dank des Zugangs zum Internet hat die jüngere Generation eingesehen, dass es Alternativen zu den herrschenden Umständen gibt. Alternativen, die zu Wohlstand und Freiheit führen. Ein Leben, für das es sich lohnt, zu kämpfen.»

Italien: «Anfang vom Ende des revolutionären Modells»

Die «Süddeutsche Zeitung» analysiert dagegen: «Die Proteste haben weniger mit Mut als mit Verzweiflung zu tun. Die Lage in Kuba war schon vor der Covid-Pandemie angespannt, nun aber ist sie katastrophal.» Zudem macht die Zeitung deutlich, dass die außergewöhnlichen Proteste mit hohen Risiken für die unzufriedenen Bürgerinnen und Bürger einhergehen: «Es gab Hunderte Verhaftungen am Sonntag, viele Menschen sind auch jetzt noch, Tage später, einfach verschwunden. (...) Es ist also keineswegs so, dass man das Regime in Havanna nicht mehr fürchten muss.»

Längerfristig aber, so die italienische «La Repubblica», könne die Unterdrückung der Proteste «die Symptome eines tiefen Unbehagens» nicht ausradieren, «das mit der Wirtschafts- und Gesundheitskrise und dem Wunsch nach Freiheit den Anfang vom Ende des revolutionären Modells markieren kann.»

Schweiz: «Fall der Diktatur ist noch nicht absehbar»

Weniger optimistisch ist die «Neue Zürcher Zeitung». Sie geht davon aus, dass das kommunistische Regime sich noch lange nicht geschlagen gibt. Denn: «Den Demonstranten fehlt es an Organisation. Sie sind noch keine tödliche Bedrohung. Steht das Überleben der kommunistischen Herrschaft einmal wirklich auf dem Spiel, hat der kubanische Präsident Díaz-Canel mit Polizei, Geheimdienst und Armee starke Waffen gegen einen Aufstand der Unzufriedenen. Der Fall der Diktatur ist noch nicht absehbar, aber mit vermehrter Unruhe in Kuba ist zu rechnen.»

Die USA und die EU sollen sich stärker einbringen, fordert die spanische «El Mundo», die Kuba mit der «Berliner Mauer des 21. Jahrhunderts», «dem eisernen Vorhang in Lateinamerika» vergleicht.

«El Mundo» führt aus: «Der Castrismo exportiert totalitäre Ideologie in den Rest des Kontinents. Er bildet Spione und Regierungsmilizen aus, die Venezolaner und Nicaraguaner überwachen und unterdrücken.» Deswegen dürfte die demokratische internationale Gemeinschaft nicht wegschauen, vielmehr müssten «die Vereinigten Staaten und die Europäische Union den Schrei des kubanischen Volkes nach Freiheit klar und wirksam unterstützen».

Iran: «USA verantwortlich für Probleme des kubanischen Volkes»

Eben das will Russland verhindern. Moskau warnt vor jeglicher «Einmischung von außen» und stellt klar: «Wir halten eine Einmischung von außen in die inneren Angelegenheiten eines souveränen Staates oder destruktive Handlungen, die die Destabilisierung der Situation auf der Insel fördern würden, für inakzeptabel.»

Das Statement zielte vermutlich auf die US-Regierung ab, welche die kubanische Regierung wegen der Gewalt gegen friedliche Demonstranten kritisiert hatte. Das unterschreibt auch der Iran, der ähnlich wie Kuba unter US-Sanktionen leidet: «Während die USA vornehmlich verantwortlich sind für die vielen Probleme des kubanischen Volkes, haben sie nun ihre Unterstützung für die Proteste in Kuba ausgedrückt», erklärte ein Sprecher des Außenministeriums in Teheran. Die USA versuchten, «sich in die inneren Angelegenheiten des Landes einzumischen».

(L'essentiel/gux/AFP/DPA)