«Dass Männer Chef sein können, war mir neu»

Frau Nigussie, Sie sind im Alter von fünf Jahren nach einer Hirnhautentzündung erblindet. Hatten Sie deshalb eine schwere Kindheit?

Wäre ich in meinem kleinen Dorf in Äthiopien geblieben, wäre ich nichts wert gewesen. Niemand hätte mich heiraten wollen und ich wäre als ungewollter Fehler und als Bürde angesehen worden. Als Blinde hätte meine Familie mich im Haus behalten und ich hätte vermutlich keine Bildung erhalten. Ich würde jetzt herumsitzen und Gott vorwerfen, was er mir angetan hat.

Es kam anders. Warum?

Yetnebersh Nigussie ist im Dezember 2017 mit dem Right Livelihood Award ausgezeichnet worden, der besser als Alternativer Nobelpreis bekannt ist. Die äthiopische Rechtsanwältin und prominente Menschenrechtsaktivistin arbeitet für die Hilfsorganisation Light for the World und war für mehr als 20 Organisationen aktiv.

Meine Großmutter sorgte dafür, dass ich mit sechs Jahren – als ältestes von sieben Geschwistern – auf eine katholische Blindenschule kam, die Hunderte Kilometer von meinem Heimatdorf entfernt war. Das war der Durchbruch in meinem Leben. Denn damals war es behinderten Kindern in meiner Gegend nicht erlaubt, auf eine normale Schule zu gehen.

Was hat Sie dort am meisten geprägt?

Die Schule wurde von irischen und britischen Nonnen geleitet. Ich wuchs auf mit der Vorstellung, dass Frauen Führungspersönlichkeiten sind. Als ich mit zwölf Jahren auf die integrierte Schule wechselte, war der Leiter ein Mann. Das hat mich überrascht und schockiert. Es hat eine Weile gedauert, bis ich begriff, dass auch Männer Chefs sein können. Außerdem haben wir an der Blindenschule eine sehr gute Ausbildung genossen.

Wie haben Sie den Wechsel an die öffentliche Schule erlebt?

Die Kinder behandelten mich wie eine Fremde. Sie hatten vorher nie mit behinderten Kindern zu tun gehabt. Vier Monate lang hatte ich keine Freunde. In einem Klassenraum mit 76 Schülern war ich allein. Vorher hatte ich nie darüber nachgedacht, dass wir an der Blindenschule wie im Himmel lebten. Alles wurde für uns getan und alle waren blind, deshalb gab es keine Diskriminierung.

Blieben Sie an der integrativen Schule allein?

Nein. Ich wurde Klassenbeste, und als die anderen meine guten Noten bemerkten, rissen sie sich plötzlich darum, mit mir befreundet zu sein. Sie kamen überpünktlich, um neben mir sitzen zu können. Aber diese Erfahrung der Einsamkeit lässt mich heute für Inklusion kämpfen. Wenn behinderte und nichtbehinderte Kinder nicht zusammen spielen und lernen, wird es später sehr viel schwieriger. Deshalb ist die Schule der beste Ort, um mit der Inklusion zu beginnen.

Sie sind heute eine prominente Aktivistin. Wie kam es dazu?

Ich nahm mir nicht gleich vor, Anwältin zu werden. Aber ich war schon in der siebten Klasse sicher, dass ich etwas ändern musste. Ich gründete einen Club für blinde Schüler. Wir waren sieben blinde Kinder und trafen uns, um über unsere Probleme zu sprechen und Bücher in Braille-Schrift auszutauschen. Zudem schlugen wir dem Schuldirektor Maßnahmen vor, wie er die Situation für uns verbessern könnte. Ich habe klein angefangen. An der Universität baute ich ein Zentrum für Studenten mit Behinderungen mit auf, und gründete schließlich das Äthiopische Zentrum für Behinderung und Entwicklung.

Wie wäre Ihr Leben als sehende Frau verlaufen?

Wo ich herkomme, sind frühe Ehen weit verbreitet. Meine Mutter wurde mit elf Jahren verheiratet und hat mich, ihr erstes Kind, mit 14 Jahren bekommen. Wer nicht früh heiratet, wird in dieser Gesellschaft diskriminiert. Als ich im Alter von 23 Jahren erstmals wieder in mein Dorf zurückkehrte, waren alle Frauen in meinem Alter verheiratet, hatten vier oder fünf Kinder und lebten ein ärmliches Leben. Meine Blindheit hat mich gerettet. Ich lebe heute mit meinen beiden Töchtern und meinem Mann ein gutes und freies Leben in der Hauptstadt Addis Abeba und habe jemanden geheiratet, den ich mir selber ausgesucht habe.

