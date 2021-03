Männer wegen Tötung von Kapitol-​​Cop angeklagt

In den Vereinigten Staaten sind zwei Männer wegen der mutmaßlichen Tötung eines Polizisten am Kapitol Anfang Januar festgenommen und angeklagt worden. Die Festnahme der beiden erfolgte am Sonntag, am Montag sollten der 32- und der 39-Jährige vor Gericht erscheinen. Sie sollen für den Tod des Kapitol-Polizisten Brian Sicknick verantwortlich sein, der bei der Erstürmung des US-Kongressgebäudes am 6. Januar durch gewalttätige Aufständische ums Leben kam. Den beiden drohen bis zu 20 Jahre Gefängnis. Sie waren mit Hilfe von Videoaufnahmen identifiziert worden.

Sicknick wurde laut aktuellem Ermittlungsstand wohl mit einer Chemikalie wie etwa Bärenspray attackiert, was zu seinem Tod beigetragen haben dürfte. Anfänglich gingen die Ermittler davon aus, Sicknick sei mit einem Feuerlöscher auf den Kopf geschlagen worden, wie aus dem Umfeld der Ermittlungen zu erfahren war. Mit neuem Beweismaterial gebe es nun aber die Theorie zur chemischen Substanz. Die Umstände seines Todes sind weiter unklar, eine Ursache wurde noch nicht abschließend ermittelt. Die Kapitol-Polizei gab an, Sicknick sei bei «körperlichem Kontakt mit Protestierenden» verletzt worden und danach gestorben. Er erlag seinen Verletzungen am 7. Januar im Krankenhaus.

Zu den Krawallen am Kapitol war es einen Tag vorher gekommen, als der Kongress sich versammelte, um den Wahlsieg von Joe Biden gegen den damaligen Präsidenten Donald Trump zu beglaubigen. Trump rief seine Anhängerinnen und Anhänger auf, «wie die Hölle» zu kämpfen, um seine Wahlniederlage umzukehren.

