Präsident Ghani flüchtete wohl mit 169 Millionen Dollar

Der afghanische Präsident Aschraf Ghani hält sich nach seiner Flucht mit seiner Familie in den Vereinigten Arabischen Emiraten auf. Das bestätigte Dubai am Mittwoch und verwies mit Blick auf die Aufnahme der Familie in einem Bericht der staatlichen Agentur WAM, die das Außenministerium zitierte, auf «humanitäre Erwägungen». Wo im Land sich Ghani aufhält, blieb unerwähnt. Ghani hatte das Land verlassen, als die militant-islamistischen Taliban auf Kabul vorrückten.

Der bisherige Vizepräsident Afghanistans, Amrullah Saleh, hatte sich am Dienstag bei Twitter zum Übergangspräsidenten seines Landes erklärt und auf die Verfassung verwiesen. De facto haben aber die Taliban in Afghanistan die Macht übernommen.

Clarity: As per d constitution of Afg, in absence, escape, resignation or death of the President the FVP becomes the caretaker President. I am currently inside my country & am the legitimate care taker President. Am reaching out to all leaders to secure their support & consensus.