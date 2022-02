Regierung hat Putschversuch abgewehrt

Die Regierung des westafrikanischen Staates Guinea-Bissau hat nach eigenen Angaben einen Putschversuch abgewehrt und einen Mordversuch überlebt. Staatspräsident Umaro Sissoco Embaló sagte, der Regierungspalast sei am Dienstag über Stunden mit automatischen Waffen angegriffen worden. Es habe «viele Tote» gegeben.

«Unsere republikanischen Verteidigungs- und Sicherheitskräfte waren in der Lage, dieses Übel zu stoppen», sagte Embaló und fügte hinzu, dass die Schüsse fünf Stunden lang angedauert hätten. Der Angriff sei während einer Sitzung der Regierung erfolgt, der Ministerpräsident und er selbst seien im Gebäude gewesen. Es war nicht klar, wer hinter dem Angriff steckte, allerdings sagte der Präsident, der Kampf gegen den Drogenhandel spiele eine Rolle. Guinea-Bissau entwickelte sich in den 2000er Jahren zu einem Transitland für Kokain zwischen Lateinamerika und Europa.

Sorge vor weiteren Putsch-Versuchen

Nach den Schüssen am Präsidentenpalast in der Hauptstadt von Guinea-Bissau wuchs die Angst vor einem weiteren Putsch im Westen Afrikas. Der Regierungssitz in Bissau war am Dienstagnachmittag von schwer bewaffneten Männern umstellt, wie AFP-Reporter berichteten. Die UNO rief zu einem sofortigen Ende der Kämpfe auf. Die westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft Ecowas sprach von einem «versuchten Staatsstreich». In einem Telefonat mit AFP versicherte Staatschef Umaro Sissoco Embaló jedoch, dass die Situation «unter Kontrolle» sei.

Die Bewaffneten rund um den Palast hielten die Menschen auf Abstand. Ein AFP-Reporter berichtete, er sei von einem Bewaffneten mit vorgehaltener Waffe aufgefordert worden, sich zu entfernen. Bewohner und Bewohnerinnen flohen aus ihren Häusern. Die Märkte leerten sich und die Banken schlossen ihre Pforten. Militärfahrzeuge patrouillierten in den Straßen.

Ende der Gewalt gefordert

Die Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft Ecowas äußerte sich besorgt über die Lage. Seit August 2020 kam es bereits zu drei weiteren Staatsstreichen in Ecowas-Mitgliedstaaten: in Mali, Guinea und Burkina Faso. Dort ergriff jeweils das Militär die Macht.

Das Außenministerium der früheren Kolonialmacht Portugal twitterte, der Angriff auf den Regierungspalast werde scharf verurteilt. Die verfassungsmäßige Ordnung müsse von allen respektiert werden.

UN-Generalsekretär António Guterres forderte ein sofortiges Ende der Kämpfe in dem kleinen westafrikanischen Staat und «die volle Achtung der demokratischen Institutionen des Landes». Er sei «besorgt» angesichts der Schüsse, hieß es in einer Erklärung. Die Ecowas verurteilte «diesen versuchten Staatsstreich» und machte «das Militär für das Wohlergehen von Präsident Umaro Sissoco Embaló und Mitgliedern seiner Regierung verantwortlich». Auch die Afrikanische Union (AU) zeigte sich zutiefst besorgt über den «versuchten Putsch» und forderte die Militärs auf, sich wieder in ihre Kasernen zu begeben.

Korruption und Drogen

Guinea-Bissau mit seinen etwa zwei Millionen Einwohnern liegt im Westen Afrikas zwischen Senegal und Guinea. Seine Geschichte ist geprägt von politischen Umstürzen: Seit es 1974 nach einem langen Befreiungskrieg von Portugal unabhängig wurde, gab es vier Putsche, den letzten im Jahr 2012.

Seit 2014 befindet sich das Land auf dem Weg zurück zu einer verfassungsmäßigen Ordnung. Jedoch gibt es immer wieder Rückschläge durch wechselnde Regierungen, Putschversuche und Gewalt. Das Land leidet unter massiver Korruption und gilt als Drehscheibe für den Kokainhandel zwischen Lateinamerika und Europa.

Seit Anfang 2020 wird Guinea-Bissau von Präsident Embaló, einem ehemaligen General, regiert. Der Amtsantritt des 49-Jährigen war umstritten und von anhaltenden Protesten begleitet.



(L'essentiel/DPA/AFP/roy)