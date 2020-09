Mehrere Boote geraten bei Trump-​​Parade in Seenot

Anhänger Donald Trumps kamen am Samstag am Lake Travis im Bundesstaat Texas zusammen, sie schmückten ihre Boote mit US- und Trump-Fahnen und machten so deutlich, wen sie bei den diesjährigen Präsidentschaftswahlen unterstützen werden. Der für die Trump-Fans sonnige Tag endete dann aber mit einem blauen Auge.

Mehre Boote sanken bei der Parade oder gerieten in Seenot. Die Betroffenen hatten Glück im Unglück: Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand. Die Behörden gehen davon aus, dass vermutlich hohe Wellen – verursacht durch zu viele Boote – zum Unglück führten. Mehrere Menschen mussten aus dem Wasser gerettet werden.

Das Event wurde auf Facebook organisiert und mehr als 2600 Personen sagten ihre Teilnahme zu.

(L'essentiel/Yasmin Rosner)