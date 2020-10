«Die Risikofaktoren sind Alter und Übergewicht»

US-Präsident Donald Trump wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Auch seine Frau Melania hat das Virus. Wie gut stehen die Chancen, dass Trump die Krankheit heil übersteht? Der 74-jährige New Yorker ist nicht gerade für seinen gesunden Lebenswandel bekannt, wobei er nicht raucht und auch angibt «noch nie» ein alkoholisches Getränk getrunken zu haben. Dafür isst Trump gerne Fast-Food und trinkt Diät-Sodas.

Trumps Body Maß Index (BMI) beträgt 30,4. Ab einem BMI von 30 sprechen Mediziner von Übergewicht. Nancy Pelosi, die Sprecherin der Demokraten, bezeichnete den Präsidenten gar als «krankhaft fettleibig». 2018 gab Trump an, ein cholesterinsenkendes Medikament einzunehmen.

Schlafmangel, Stress und «heisere Stimme»

Berichten von US-Medien zufolge leidet Trump auch an Schlafmangel, was mit dem Stress des Präsidentenamtes zu tun haben dürfte. Und einem Bericht der New York Times zufolge soll er bei seinem letzten Auftritt eine «heisere» Stimme gehabt haben. Dies könnte unabhängig von seiner Corona-Erkrankung sein, da er bei seinen vielen Wahlkampfauftritten der letzten Zeit lange Reden halten musste, was sich auf seine Stimme ausgewirkt haben könnte.

Es ist nicht bekannt, dass der US-Präsident sehr sportlich ist. Regelmäßig schlägt er ein paar Bälle auf einem seiner Golfplätze in Mar-A-Lago in Florida. Dem Maskentragen steht der US-Präsident skeptisch bis ablehnend gegenüber. Er zweifelte lange daran, dass Masken ausreichend vor dem Virus schützen.

Bislang hat Trump keinerlei Corona-Symptome. Sollte sich sein Krankheitsverlauf jedoch verschlechtern, könnte es für den 74-Jährigen lebensgefährlich werden, wie Barry Dixon, Intensivmediziner am St Vincent’s Krankenhaus in Melbourne gegenüber The Guardian sagt. «Sein hohes Alter und sein Übergewicht sind bei Patienten wie Trump die größten Risikofaktoren», so Dixon.

«Die nächsten 14 Tage sind entscheidend»

Eine Studie, die im März im Wissenschaftsjournal The Lancet publiziert wurde und auf Daten von chinesischen Patienten basiert, besagt, dass die Sterblichkeitsrate bei Patienten ab 70 Jahren um 7,2 Prozent höher ist als dies beim Durchschnitt aller Covid-Erkrankten der Fall ist.

Wie der Allgemeinarzt Thomas Assmann gegenüber der Bild-Zeitung sagt, steige bereits ab 60 Jahren die Gefahr, schwer an Covid-19 zu erkranken. «Die nächsten 14 Tage sind entscheidend für Trump selbst», so Assmann.

Er verweist auch auf den britischen Premierminister Boris Johnson. Der 56-Jährige musste im April während seiner Corona-Erkrankung auf die Intensivstation verlegt werden. Assmann: «Obwohl Johnson jünger ist als Trump, hatte er kaum Kraft.» Dass Johnson damals die Energie für einen Wahlkampf hätte aufbringen können, schließt der Arzt aus.

(L'essentiel/Bianca Lüthy)