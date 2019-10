Luxemburg will Gericht für IS-​​Kämpfer einrichten

Durch die türkische Militäroffensive gegen die Kurden im Norden Syriens stehen die Europäer vor einem weiteren Problem. Denn trotz der Waffenruhe besteht bei zahlreichen gefangenen Dschihadisten Fluchtgefahr. Währendessen müssen sich die EU-Länder über den Umgang mit gefangen genommenen ausländischen IS-Dschihadisten abstimmen. Dahinter steht die Frage, ob diese in ihrem Herkunftsland oder im Irak vor Gericht gestellt werden sollen.

Der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten, an dem Außenminister Jean Asselborn und Justizministerin Sam Tanson teilnahmen, gibt eine erste Antwort. «Die Luxemburger Regierung unterstützt die französische Position eines internationalen Gerichtshof im Irak, auch wenn die Umsetzung dessen offensichtlich kompliziert ist», erklärte der LSAP-Abgeordnete und Ausschussvorsitzender Marc Angel. «Unsere Nachbarn sind mehr davon betroffen, als wir», fügte er hinzu.

In Luxemburg stellt sich die Frage ausschließlich für Steve Duarte. Der portugiesische Staatsangehörige, der hierzulande aufgewachsen ist, wurde 2014 in den Reihen des islamischen Staates aufgenommen. Der 30-Jährige, der sich derzeit in einem kurdischen Lager in Gefangenschaft befindet, hatte im vergangenem Juli seinen Wunsch geäußert, «nach Luxemburg zurückzukehren».

«Diese Person soll unter keinen Umständen nach Luxemburg zurückkommen»

Dieses Verfahren gelte ebenfalls für Steve Duarte, so Angel. Dennoch sind viele Rechtsfragen offen, unter anderem im Falle einer Todesstrafe. «Luxemburg liefert Häftlinge nicht in Länder aus, die die Todesstrafe anwenden», sagten Asselborn und Tanson. Im Irak gilt jedoch die Todesstrafe.

Die Staatsanwaltschaft hatte ein internationales Rechtshilfeersuchen wegen Duarte gestellt. Dies beunruhigt der CSV-Abgeordnete Laurent Mosar. «Diese Person soll unter keinen Umständen nach Luxemburg zurückkommen. Es handelt sich um einen höchst gefährlichen Täter, die beim IS Verantwortungen trug», sagte er.

Keinen Haftplatz in Luxemburg

Nach Ansicht des CSV-Abgeordneten verfüge Luxemburg «nicht über die notwendige Infrastruktur, um einen Strafgefangenen dieser Art zu beaufsichtigen. Idealerweise sollte er vor einem internationalen Strafgericht verurteilt werden», so Mosar.

Duarte wird vorgeworfen, im Namen des IS einen Menschen kaltblütig hingerichtet zu haben. Die Tat soll auf einem Video festgehalten worden sein, dass der IS zu Propagandazwecken veröffentlicht hat.

(Thomas Holzer/L'essentiel)