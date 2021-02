Die USA beenden unter ihrem neuen Präsidenten Joe Biden ihre Unterstützung für den saudisch geführten Militäreinsatz im Jemen-Krieg. Der Schritt sei Teil der amerikanischen Rückbesinnung auf Diplomatie, Demokratie und Menschenrechte, erklärte Biden am Donnerstag im State Department in Washington, wo er seine künftige Außenpolitik skizzierte und dabei in vielen Punkten mit jener seines Vorgängers Donald Trump brach. Der Krieg im Jemen habe zu einer «humanitären und strategischen Katastrophe» geführt, ergänzte Biden. «Dieser Krieg muss enden.»

Der Jemen-Konflikt entzündete sich an der Einnahme der Hauptstadt Sanaa durch die vom Iran gestützten, schiitischen Huthi-Rebellen 2014. Dabei wurde damals die international anerkannte Regierung verdrängt. Seit 2015 bekämpft eine von Saudi-Arabien befehligte Militärkoalition die Huthis. Tausende Menschen sind in dem Krieg umgekommen, Millionen wurden vertrieben. Aktivisten werfen sowohl Saudi-Arabien und seinen Verbündeten als auch den Huthis gravierende Menschenrechtsverletzungen vor. Beobachter sprechen zudem von der weltweit schlimmsten humanitären Krise im Jemen. Hungersnot und Armut hätten sich durch den anhaltenden Krieg massiv verschärft.

Rüstungsdeals auf Eis legen

2015 gab die damalige US-Regierung von Präsident Barack Obama grünes Licht für saudisch geführte, grenzüberschreitende Luftangriffe auf die Huthi-Aufständischen. Die amerikanische Unterstützung sollte eigentlich zivile Opfer bei diesen Attacken verringern helfen. Doch bei den saudisch geführten Luftangriffen gab es seitdem Tote in der Bevölkerung – getroffen wurden etwa Schuljungen in einem Bus oder in ihren Booten sitzende Fischer. Überlebende präsentierten Überreste von Bomben aus amerikanischer Produktion.

Biden erklärte auch, dass «relevante» Waffenverkäufe beendet würden. Was dies genau bedeutet, ließ er indes offen. Die US-Regierung hat schon angekündigt, milliardenschwere Rüstungsdeals mit Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten, dem wichtigsten Verbündeten Riads bei der Jemen-Offensive, auf Eis zu legen.

US-Anti-Terror-Einsätze im Jemen seien von der neuen Linie nicht betroffen, betonte der nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan. Gerade die Gruppe Al-Kaida auf der Arabischen Halbinsel ist in dem Land aktiv.

Zwar kann Riad bei der Offensive im Jemen nicht länger mit US-Hilfe rechnen, doch will Washington eine Verstärkung der saudischen Abwehr weiterer Attacken der Huthi-Rebellen oder anderer Gegner aus dem Ausland unterstützen, wie Bidens Regierung mitteilte. Die Zusicherung wird als Versuch gewertet, das Königreich und andere Akteure in dem Konflikt zu einer Beilegung des Konflikts zu bewegen.

Forderung an Biden

In einer Reaktion begrüsste Saudi-Arabien die anhaltende Kooperation mit den USA in der Verteidigung. Auch internationale diplomatische Bemühungen in dem Konflikt seien dem Königreich willkommen, hieß es in einer Mitteilung der amtlichen saudischen Nachrichtenagentur. Riad unterstütze eine umfassende politische Lösung in der Jemen-Krise. Auch auf dessen humanitäre Hilfe für die Menschen im Jemen wies Saudi-Arabien hin.

Die jemenitische Menschenrechtsaktivistin Tawakkol Karman, die 2011 gemeinsam mit anderen den Friedensnobelpreis für ihre Rolle bei den Protesten des Arabischen Frühlings erhielt, forderte Biden auf, die USA weiter in Friedensbemühungen in ihrer Heimat einzubinden. «Ein tiefer gehendes US-Engagement – und eine Weigerung, sich auf die Seite von Diktatoren zu schlagen, die Blutvergiessen demokratischem Wandel vorziehen – ist wichtig, damit das jemenitische Volk zum Projekt der Demokratie zurückkehren kann», erklärte Karman.

