Trumps Steuerreform ist durch

Der US-Senat hat am Mittwochvormittag (Ortszeit) die größte Steuerreform seit über 30 Jahren abgesegnet. Am Mittwochabend hat auch das Repräsentantenhaus für die Reform gestimmt, somit kann das Projekt von US-Präsident Donald Trump in Kraft treten.

Reiche profitieren

Es ist die größte Steuerreform in den USA seit Jahrzehnten. Die Reform sieht drastische Steuersenkungen für Unternehmen und bescheidenere Entlastungen für Privatleute in allen Einkommensklassen vor. Die Körperschaftssteuer soll von derzeit 35 Prozent auf 21 Prozent sinken – und damit unter den Schnitt der Industriestaaten von 22,5 Prozent.

Die Demokraten und andere Kritiker sehen in der Reform vor allem ein Projekt für die Reichen. Sie könnte den US-Schuldenberg von aktuell 20 Billionen Dollar binnen zehn Jahren um weitere 1,4 Billionen ansteigen lassen. Das wären im Schnitt mehr als zehn Milliarden Dollar im Monat.

Gründlich überholt wurde das US-Steuersystem zuletzt 1986 unter dem damaligen Präsidenten Ronald Reagan. Es folgte ein anhaltender Wirtschaftsboom.

We are delivering HISTORIC TAX RELIEF for the American people!#TaxCutsandJobsAct pic.twitter.com/lLgATrCh5o— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20. Dezember 2017

