Die Proteste gegen das neue Nationalstaatsgesetz in Israel dauern an: Am Samstagabend demonstrierten Tausende arabische Israelis und ihre Unterstützer in Tel Aviv gegen das neue Gesetz.

Sie forderten «Gleichberechtigung» und bezeichneten die israelische Regierung als «Apartheid-Regime», wie Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichteten. An der Demonstration nahmen auch israelische Juden teil. Die Teilnehmer riefen abwechselnd auf Arabisch und Hebräisch «Gleichheit, Gleichheit» und «Apartheid wird nicht durchkommen».

Drusen und Araber fürchten Diskriminierung

Das im Juli verabschiedete Gesetz definiert Israel als «Nationalstaat des jüdischen Volkes», in dem allein Juden das Recht auf Selbstbestimmung haben. Zudem wird Hebräisch zur alleinigen Nationalsprache erklärt, während Arabisch, das in Israel bisher ebenfalls offizielle Sprache war, nur einen nicht näher definierten Sonderstatus erhielt.

Eine Woche zuvor hatten bereits zehntausende Drusen gegen das Gesetz demonstriert. Ebenso wie die Araber fürchten sie, dass es zu Diskriminierung in vielerlei Bereichen führt, vom Wohnen über die Landnutzung bis hin zur staatlichen Finanzplanung.

Fünf Klagen gegen Gesetz

130.000 Israelis gehören der religiösen Minderheit der Drusen an. Rund 17,5 Prozent der acht Millionen Israelis sind Araber. Ihre palästinensischen Vorfahren hatten auf dem Gebiet gelebt, auf dem 1948 der Staat Israel gegründet wurde.

Gegen das Nationalstaatsgesetz wurden fünf Klagen eingereicht, die nun von den Gerichten geprüft werden. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat bislang keine Bereitschaft gezeigt, das Gesetz zurückzunehmen.

Netanjahu blieb am Sonntag bei seiner Haltung. «Der Staat Israel ist der Nationalstaat des jüdischen Volkes», erklärte der Regierungschef. Israel sei «ein jüdischer und demokratischer Staat». Individualrechte seien in «vielen Gesetzen verankert». Niemand habe die Absicht, diese Rechte zu verletzen. Ohne das Nationalstaatsgesetz werde es aber «unmöglich» sein, für künftige Generationen «die Zukunft von Israel als jüdischer Nationalstaat zu gewährleisten».

(L'essentiel/sda)