Kapitol-​​Stürmer waren «inländische Terroristen»

Der designierte US-Präsident Joe Biden hat den gewaltsamen Sturm des Kapitols als «einen der dunkelsten Tage in der Geschichte» der Vereinigten Staaten bezeichnet. Die Angreifer seien keine Demonstranten gewesen, sondern «inländische Terroristen», sagte Biden am Donnerstag in Wilmington im Bundesstaat Delaware. «So einfach ist das», betonte Biden. Der «Mob» habe versucht, die Stimmen von fast 160 Millionen Amerikanern, die trotz der Pandemie gewählt hätten, «zum Schweigen zu bringen», sagte Biden. Es sei ein «beispielloser Angriff auf unsere Demokratie» gewesen, sagte er.

Er habe Bilder von «Black Lives Matter»-Protesten in Washington gesehen, bei denen das Militär in Vollmontur eingesetzt worden sei. «Niemand kann mir sagen, dass ein 'Black Lives Matter'-Protest nicht anders behandelt worden wäre als diese Schlägertypen, die das Kapitol gestürmt haben», sagt Biden. «Wir alle wissen, dass das wahr ist.» Trump habe einen Angriff auf die US-Demokratie gestartet. Sprache wie er sie benutzte, wenn er die Medien als «feinde des Volkes» bezeichne, werde seit Jahren von Diktatoren weltweit gebraucht. Der amtierende Präsident habe das Rechtssystem der USA stark unter Druck gesetzt, aber: «Kein Präsident steht über der Justiz.»

Ein Mob aus Hunderten Trump-Anhängern hatte am Mittwoch in einer beispiellosen Gewalteskalation das Kapitol in der US-Hauptstadt Washington gestürmt. Am Sitz des Kongresses sollten zu dieser Zeit die Ergebnisse der US-Präsidentenwahl - bei der der Republikaner Donald Trump deutlich gegen den Demokraten Biden verlor - bestätigt werden. Vier Leute starben teilweise unter ungeklärten Umständen, Dutzende wurden festgenommen.

(L'essentiel/dpa)