Frau von Kim Jong Un wieder aufgetaucht

Es gab in den letzten Wochen schon die wildesten Gerüchte. Seit über einem Jahr ist Kim Jong-uns Ehefrau nun nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen worden. Jetzt trat die Gattin des nordkoreanischen Machthabers aber wieder in Erscheinung.

Ri Sol-ju nahm an der Seite ihres Mannes bei einem Konzert zum Geburtstag des 2011 gestorbenen Vaters von Kim, Kim Jong-il, teil berichteten die Staatsmedien am Mittwoch. Auch wurden Bilder des Paars bei dem Konzert am Dienstag in Pjöngjang veröffentlicht.

Feiertag in Nordkorea

Der Geburtstag Kim Jong-ils wird in dem abgeschotteten Land, das ums seine Machthaber einen Führerkult zelebriert, auch als «Tag des leuchtenden Sterns» gefeiert. Seit über einem Jahr hatte man Ri, deren Alter auf 31 Jahre geschätzt wird, nicht mehr gesehen. Ihre Abwesenheit hatte im Ausland Spekulationen über ihren Verbleib ausgelöst.

In einem Bericht vor Abgeordneten über die Aktivitäten in Nordkorea habe Südkoreas Geheimdienst am Dienstag die Vermutung geäußert, Ri habe möglicherweise wegen der Corona-Pandemie zurückgezogen gelebt, berichtete der TV-Sender «Arirang». Nordkorea ist eines der wenigen Länder, die bisher keinen einzigen Infektionsfall mit SARS-CoV-2 gemeldet haben.

(L'essentiel)