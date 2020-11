Michelle Obama war «verletzt und enttäuscht»

Joe Biden hat die US-Wahl gewonnen und wird kommendes Jahr ins Weiße Haus einziehen. Doch noch hat die wichtige «Transition», die Machtübergabe in Washington nicht begonnen. Donald Trump konnte sich noch nicht dazu durchringen, Biden und dessen Frau Jill zu gratulieren, noch sind Klagen am laufen. Diese Situation beschäftigt auch Michelle Obama.

In einem Post auf Instagram schreibt die ehemalige First Lady: «Ich reflektiere gerade oft darüber, wo ich vor vier Jahren war. Hillary Clinton hatte gerade die Wahl knapp verloren. Ich war verletzt und enttäuscht. Aber die Stimmen waren gezählt und Donald Trump hatte gewonnen.» Ihr Mann Barack Obama und sie machten sich daran, das zu tun, was zuvor George und Laura Bush für sie getan hatten: eine «respektvolle und nahtlose Übergabe der Macht zu gewährleisten. Ein Markenzeichen der amerikanischen Demokratie.»

Sie luden Trumps Mitarbeiter ein, um ihre Erfahrungen der letzten acht Jahre mit ihnen zu teilen. All das war nicht einfach, erinnert sich Obama. «Donald Trump hatte rassistische Lügen über meinen Mann verbreitet, was zur Bedrohung für meine Familie wurde. Das war nichts, was ich bereit war, zu vergeben. Aber ich wusste, dass ich für das Wohl unseres Landes meinen Zorn beiseitelegen musste.» Obama lud Melania Trump ins Weiße Haus ein und sprach mit ihr über alles, was sie wissen wollte. Auch darüber, wie es ist, ein Kind in der Zentrale der Macht großzuziehen. «Ich habe gewusst, dass das richtig ist, weil unsere Demokratie so viel größer ist als das Ego von irgendjemandem.»

Zum Schluss ihres Posts schickt Michelle Obama einen direkten Appell an Donald Trump und fordert ihn, gemeinsam mit allen Amerikanern, auf, die Wahl zu respektieren und einen reibungslosen Machtwechsel zu garantieren. «So, wie es amtierende Präsidenten in unserer Geschichte auch getan haben.»

(L'essentiel/Denis Molnar)