Sydney muss teils wieder in den strikten Lockdown

Teile der australischen Metropole Sydney gehen nach mehreren Dutzend Corona-Neuinfektionen in einen strikten Lockdown. Die Beschränkungen sollen zunächst für sieben Tage gelten, teilten die Behörden am Freitag mit. Während dieser Zeit dürfen die Bürger nur noch ihre Häuser verlassen, «wenn es absolut notwendig ist», wie die Premierministerin des Bundesstaates New South Wales, Gladys Berejiklian, ankündigte. Sorge bereitet den Behörden vor allem ein Corona-Cluster in östlichen Vororten, wo die Zahl der neuen Fälle auf 65 stieg.

«Weil es sich um die hochansteckende Delta-Variante handelt, werden sich wahrscheinlich alle Menschen in einem Haushalt infizieren, wenn eine Person ein positives Testergebnis bekommt», so Berejiklian. Es werde deshalb befürchtet, dass die Zahl der Neuinfektionen erheblich steigen könnte.

NSW recorded 11 locally acquired cases of COVID-19 in the 24 hours to 8pm last night, six of which were announced Thursday morning.



NSW Health has also been notified of an additional 17 locally acquired cases overnight. These cases will be included in tomorrow's numbers. pic.twitter.com/YQ9dd4HeOd