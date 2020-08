«Kim würde seine Autorität nicht teilen»

Erneut machen Spekulationen um den Gesundheitszustand des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un die Runde. Wie der «Mirror» berichtet, soll sich Kim laut Aussagen des südkoreanischen Diplomaten Chang Song-min im Koma befinden.

Die Gerüchte um Kim sind nicht neu – diesmal allerdings stehen sie in Zusammenhang mit einer Meldung über geänderte Machtverhältnisse in Nordkorea. Vor wenigen Tagen informierte der südkoreanische Geheimdienst darüber, dass Kim einen Teil seiner Machtbefugnisse an seine Schwester Kim Yo-jong und andere enge Vertraute abgetreten habe. Yo-jong, deren Alter in Südkorea auf 32 geschätzt wird, gilt schon seit einigen Jahren als einflussreiche Beraterin ihres Bruders.

Nicht zwingend gesundheitliche Gründe

Chang Song-min, der mit seinen Aussagen über Kims möglichen schlechten Gesundheitszustand die neuesten Spekulationen angestoßen hat, sagte zu dieser Machtverschiebung: «Kein nordkoreanischer Machthaber würde seine Autorität einer anderen Person anvertrauen, es sei denn, er wäre zu krank, um zu regieren, oder er wäre einem Staatsstreich zum Opfer gefallen.» Dies berichtet die «Korea Times».

Andere Experten wiederum widersprechen dieser These. Kim habe seiner Schwester und anderen engen Vertrauten zwar bestimmte Angelegenheiten anvertraut – das müsse aber nicht bedeuten, dass er ihnen dauerhafte Befugnisse erteile. Und man könne daraus auch nicht zwingend auf ein gesundheitliches Problem des Machthabers schließen.

Gerüchte auch im April

Vor fünf Tagen soll Kim noch an einem Regierungstreffen teilgenommen haben – dies zeigen von nordkoreanischen Medien veröffentlichte Bilder. Die Nachrichtenagentur Reuters sagte laut «Daily Mail» jedoch, dass diese Bilder nicht unabhängig verifiziert werden könnten.

Bereits im April kursierten Gerüchte, wonach Kim Jong-un sich nach einer Operation in Lebensgefahr befände. Kurz darauf zeigte er sich nach wochenlanger Abstinenz allerdings wieder in der Öffentlichkeit.

(L'essentiel/SDA/scl)